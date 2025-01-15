學測1/18至20登場 新北部分考場周邊部分紅線開放臨停

大學學測將於1月18日至20日登場，新店高中等7所考場周邊部分紅線將開放考生家長臨停接送。圖為三重區新北高中前三信路段。（新北市交通局提供）

2025/01/15 13:49

〔記者黃子暘／新北報導〕大學學測將於1月18日至20日登場，新北市交通局專門委員林昭賢指出，新北市有10所考場，為方便考生使用大眾運輸，已要求公車業者加密發車班次，另考量部分考生有接送需求，新店高中等7所考場周邊部分紅線將開放考生家長臨停接送。

林昭賢表示，評估考場周邊交通狀況後，新店高中、新莊高中、丹鳳高中、新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中等7所考場周邊部分紅線在考試日從上午7點至下午3點30分止（19日至下午5點30分止）供家長臨停接送，部分人行道開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間，不過路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行等地點仍禁止停車。

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林昭賢指出，考場周邊部分紅線開放臨停及人行道機慢車停車區域分別是：新店區新店高中前中央路、新莊區新莊高中前中平路、丹鳳高中前龍安路、三重區新北高中前三信路、蘆洲區三民高中前復興路、永和區永平高中前仁愛路及永平路、中和區錦和高中前錦和路等路段。

交通局補充，上述各考場均臨近捷運站或公車站， 建議考生善加利用大眾運輸前往考場，警方屆時也將加強取締違規，以維護考場周邊交通安全與秩序；開放試場周邊道路紅線與人行道臨停路段詳細列表已公布在市府官網。

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