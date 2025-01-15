台南濱海年味濃 採買年貨順道生態旅遊

台南濱海正值曬烏魚子、土魠魚片、一夜干或火燒蝦季節，吸引不少民眾前往採買年貨，還可順道生態旅遊，品嘗海味，成為難得年節旅遊行程。（南市觀旅局提供）

2025/01/15 14:18

〔記者王涵平／台南報導〕台南濱海正值曬烏魚子、土魠魚片、一夜干或火燒蝦季節，吸引不少民眾前往採買年貨，還可順道生態旅遊，品嘗海味，成為難得年節旅遊行程。

台南市觀旅局長林國華表示，台南濱海自古以來就是曬鹽的重要地區。由於地勢平坦、冬季日照充足、蒸發量大且季風強勁，這裡成為發展曬鹽業的絕佳地點。北門的井仔腳瓦盤鹽田，是全台現存規模最大、歷史最悠久的曬鹽場，不僅保留了傳統曬鹽技術，還成為遊客了解歷史文化與欣賞夕陽美景的熱門景點。

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另外，將軍的青鯤鯓扇形鹽田打造之「生命之樹」，近年成為拍照熱點，不僅保留生態鹽灘濕地，並設置生態棧道、休憩亭與水岸平台等設施讓民眾悠閒走訪，也可至周邊的青山漁港或將軍漁港體驗「喊魚仔」拍賣的樂趣，感受漁村的熱鬧與獨特魅力。

七股鹽山現在正舉辦「鹽山雪鹽祭」，也是過年走春必衝景點。冬季也是濱海地區賞鳥的最佳時節。

為方便遊客規劃行程，觀旅局打造「臺南行春」網站，匯集春節活動、展覽、花海美景及導覽資訊，並整合交通局即時交通資訊，讓大家輕鬆查詢臺南春節旅遊亮點。

台南濱海正值曬烏魚子、土魠魚片、一夜干或火燒蝦季節，吸引不少民眾前往採買年貨，還可順道生態旅遊，品嘗海味，成為難得年節旅遊行程。（南市觀旅局提供）

台南濱海正值曬烏魚子、土魠魚片、一夜干或火燒蝦季節，吸引不少民眾前往採買年貨，還可順道生態旅遊，品嘗海味，成為難得年節旅遊行程。（南市觀旅局提供）

台南濱海正值曬烏魚子、土魠魚片、一夜干或火燒蝦季節，吸引不少民眾前往採買年貨，還可順道生態旅遊，品嘗海味，成為難得年節旅遊行程。（南市觀旅局提供）

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