五專「完全免試」入學獨招擴大辦理 不採計國中教育會考成績

五專「完全免試」入學單獨招生今年將擴大辦理，不採計國中會考成績。圖為國中會考情境。（資料照）

2025/01/15 14:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕技專校院招生策略委員會推動五專升學進路多元免試精神，113學年度試辦五專「完全免試」入學單獨招生，反應熱烈，超過招生名額3.9倍，7000多名學生報名。114學年度擴大辦理，招生名額從113學年度1793名，增加到3151名，提供學生更多元升學選擇。學生可依自我性向、職業興趣與多元能力展現，適性選擇升學。

招策會表示，五專完全免試入學今年邁向第2年，包含澎科大、台東專科學校2所國立學校及30所私立五專學校參加，總計32校提供141個科組、3151名招生名額辦理單獨招生；招收對象以國中應屆畢業生為限，且每生僅能選擇1校科組志願。

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招策會指出，完全免試入學不採計國中教育會考成績，僅採計多元學習表現（服務學習）、均衡學習及校科所需的其他項目；當報名人數未達招生名額時，全部錄取；報名人數大於招生名額時，將進行積分項目比序擇優錄取，且在國中教育會考前就會公告放榜。

五專完全免試入學報名時間在114年5月1日至7日，32所五專招生學校已於今日在各校網頁公告招生簡章，有任何相關問題也歡迎洽詢各招生學校。此外，招策會亦彙整各校採計的「其他項目」升學資訊、懶人包、招生學校承辦人聯絡資訊，以及常見QA等內容，供國中親師生參考（網址：https://www.techadmi.edu.tw/page.php?pid=50），後續也將辦線上說明會。

招策會主委楊慶煜表示，五專學制是提供國中畢業生進入技職專業人才搖籃，也是為我國培育中級技術人力的重要管道之一，重視適性且多元的啟發教育，課程強調實務實習與專題製作，鼓勵考取專業證照，同時透過跨領域、跨模組式多元教學的五年一貫素養教育課程，軟硬實力兼具培養，增加未來職場競爭能力。

修業5年取得副學士學位後，可參加專技人員高考進入職場，或累積職場經驗3年後，直接報考研究所深造，五專學制進可攻退可守，學涯、職涯可彈性轉換，是一個相當受大眾青睞的升學選擇。

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