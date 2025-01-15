墾丁飯店關懷獨老27年 長者為當地業者「遭黑」抱不平

墾丁飯店關懷獨老27年不斷。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/15 14:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島是國內旅遊勝地，每年龐大觀光人潮背後，仍有許多弱勢族群在各個角落，去年面臨國旅急凍，墾丁受嚴重的負面消息抨擊，但當地知名的墾丁福華飯店，連27年年節前關懷社區獨居長者不間斷，當地居民也為業者抱屈，認為「良心企業」很多，但惡意攻擊者卻看不到。

從恆春基督教醫院護理人員到宅健檢，到飯店房務員幫忙居家清潔、貼春聯、送民生物資和過年紅包，加上休閒部員工化身財神爺、手拿招財金元寶、口說吉祥話拜早年，整套關懷獨居長者的流程，希望照顧長輩們身心靈，悶悶不樂的長者們大多會被年輕飯店人員逗的笑顏逐開，也有長輩安慰飯店人員說「當地業者沒有網路說的這麼黑心」，讓他們無奈苦笑。

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陪同關懷的墾丁里長劉琴鳴表示，獨居長輩多位處偏僻，飯店除了物資更關注到討長輩歡心，讓長者感受來自社會的關懷並且共同展望新年，臨別時也會相約明年見，以期待長者身體健康、長命百歲，感謝飯店無論觀光景氣繁盛或低靡，長期照顧地方、關懷弱勢族群不曾間斷。

「27年來無論景氣好壞都沒忘記。」墾丁福華總經理張積光說，飯店自開幕第2年來就開始關懷地方獨居及清寒的長者，結合社區、醫院的力量投入關懷，期盼藉由活動拋磚引玉，呼籲社會、企業為弱勢團體盡一份心力，未來飯店仍會持續努力，以實際行動關懷清寒家庭及獨居老人，讓長輩感受人與人之間的關懷與惦記。

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