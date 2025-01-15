號稱全國最大甜點市集 2025台南甜點節1/18~19全糖登場

2025台南甜點節將於1月18日、19日在台南市立圖書館新總館登場。（圖由主辦單位提供）

2025/01/15 13:52

〔記者蔡文居／台南報導〕號稱全國最大的甜點市集─2025第5屆台南甜點節，將於1月18日、19日兩天下午2點至晚上8點，在台南市立圖書館新總館舉行，共邀請來自國內外的知名品牌甜點共120個攤位參加，主辦單位邀請大家「做伙來呷甜」，來一場甜蜜旅程。

2025台南甜點節由一月思味市集與台南市大東橋商圈觀光發展協會、台南市觀旅局、永康區公所、台南市立圖書館等單位合作舉辦，今年為移師永康市圖新總館舉辦的2年。

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主辦單位表示，今年台南甜點節特別邀請來自馬來西亞及泰國的店家參加，匯聚了亞洲的特色咖啡品牌，將會為甜點與咖啡愛好者提供一場味覺與文化的饗宴。國內部分，則集結了北中南的精選品牌店家一起參加，其中，台南知名品牌El Olor法式甜點、愛焙克烘焙蛋糕甜點、匠千層、森海手作甜點、餵食三刻等都是當前最火紅的手作甜點。

除了手作甜點攤位外，主辦單位今年也設計甜點節專屬打卡區與甜點黏土DIY講座，更在南市圖館內舉辦大師講座；現場也有各種表演活動，包括知名網紅歌手晶麟Uriel（王宇彤）將現場演唱台南甜點節主題曲─全糖生活、席克斯爵士樂團、狗屎運爵士大樂團 KoSwing Big Band、任性教主楊淨宇、吾橋有水樂團主唱莊蕎嫣、文青歌手黃薇、元氣少女涼涼輪番演唱，更有大小朋友都喜愛的海Fun街頭馬戲的夏克、水管阿民帶來視覺鐵架特技、水管鼓音樂互動等一連串精彩表演。

2025台南甜點節共邀請來自國內外的知名品牌甜點共120個攤位參加。（圖由主辦單位提供）

2025台南甜點節有各式各樣的手作甜點，主辦單位邀請大家「做伙來呷甜」，來一場甜蜜旅程 。（圖由主辦單位提供）

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