到八仙山喝茶賞櫻 即日起開放報名

八仙山國家森林遊樂區將於2月8日舉辦「春日情懷， 櫻花之約」活動。（ 林業及自然保育署提供）

2025/01/15 13:30

〔記者歐素美／台中報導〕今年農曆春節剛好也是櫻花盛開的季節，八仙山國家森林遊樂區將於2月8日舉辦「春日情懷，櫻花之約」森林療癒活動，讓民眾透過體驗，沉浸在八仙山浪漫的詩意中，以櫻花茶席品味這片山林的季節風味。

林業及自然保育署台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區擁有豐富的自然資源，往年1月底至2月中為園區內山櫻花盛開期，也是賞花賞鳥的最佳時機，為中部地區不能錯過的賞櫻秘境，目前園區內山櫻花開放約2成，陸續綻放中，預計會在農曆春節時盛開，想賞櫻的民眾千萬不要錯過囉！

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台中分署為了讓旅客有更深刻的感受，這次特別邀請林業及自然保育署認證的森林療癒師，於2月8日上午9點至下午3點舉辦今年唯一一場「春日情懷，櫻花之約」活動，帶領大家以視覺探索、聽覺體驗、嗅覺開啟、觸覺互動及味覺品嚐等方式打開五感，迎接新的一年。

活動並特別安排櫻花樹下的茶席，以八仙山著名的十文溪山泉水，結合最新開發的土肉桂紅茶，並使用八仙山園區限定的櫻花杯，讓旅客透過櫻花茶席，品嚐季節限定的風味，實踐山林永續。

八仙山「春日情懷，櫻花之約」活動即日起開放網路報名，報名即贈送八仙山限定款櫻花杯一只，限額20人，活動內容及報名連結請詳參山林悠遊網的森林療癒平台。

去年八仙山國家森林遊樂區親水區櫻花美景。（ 林業及自然保育署台中分署提供）

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