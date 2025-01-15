過年來得早 盧秀燕年前視察魚市、果菜市場，供應量穩定

台中市長盧秀燕與農業局長張敬昌15日清晨到台中魚市場、果菜批發市場，實地瞭解春節前台中市魚貨蔬果供銷情形！（記者廖耀東攝）

2025/01/15 14:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年春節來得早，迎接蛇年春節年關將近，台中市長盧秀燕今視察台中魚市場與果菜批發市場等供銷情形，包括蔬果供應情形及價格與往年差不多，魚貨海鮮供應量則較往年多，價格仍屬平穩，盧秀燕指示各市場加強調配供應量，市府會派員於春節前至各批發市場了解供貨情形，並請市場積極查察價格，避免人為操縱價格，務必讓市民家人過好年。

盧秀燕指出，台中魚市場與果菜批發市場是中部地區最大的批發市場，年節越近將持續加強市場監控，希望維持物價平穩及供應足夠。

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台中魚市場指出，過年魚貨行情受年節影響雖有小幅上漲，但在合理價格範圍內，近期整體水產品平均日交易量約48.3噸、平均價格每公斤163.3元，常見的黃花魚、石斑魚、吳郭魚及虱目魚供應量皆穩定。

台中果菜運銷股份有限公司指出，台中果菜批發市場春節蔬果供應量充足，蔬菜近期生長情況良好，每日平均交易量約在197.8公噸，平均交易價格每公斤為22.7元。今年冬天全台水果產量減少，台中果菜市場每日平均約為330.9公噸，平均交易價格每公斤77.5元。

配合新年到來，台中果菜運銷股份有限公司指出，近期有吉祥意涵的水果如柑桔類外，蜜棗、木瓜、鳳梨都相當熱賣。因應年節交易量需求，已請各供應單位於春節前供應充足的優良農產品，另外，為避免發生殘貨情況，公司也會在一週前開始加強作業，所有人員總動員提早1個小時上班，將蔬菜拍賣的時間由每日的3點半提前至3點開始拍賣，並於下午5到8點加開蔬菜拍賣區議價作業場次，舒緩供銷壓力。

此外，農業局表示，肉品市場中大安肉品市場平均每日拍賣頭數約1800至2200餘頭，交易價格每公斤約98.2元，批發市場交易的國產豬肉皆經過合法屠宰場的屠檢獸醫師層層把關。

農業局強調，接下來至春節前的兩週將是批發市場交易高峰期，市府會派員於春節前至各批發市場了解供貨情形，並請市場積極查察價格，避免人為操縱價格。

台中市長盧秀燕與農業局長張敬昌15日清晨到台中魚市場、果菜批發市場，實地瞭解春節前台中市魚貨蔬果供銷情形！（記者廖耀東攝）

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