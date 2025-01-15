台中新社福興里梅花盛開 賞花期到農曆年

新社福興里梅花盛開，賞花期到農曆春節。（記者歐素美攝）

2025/01/15 13:46

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區福興里「梅花森林」、「梅花隧道」梅花盛開，背後是日治時期當地開墾的歷史，目前梅花開約7成，因冷氣團將再來襲，預計本週花況將大爆發，賞花期將持續至農曆春節，當地社區邀請民眾前來賞梅。

1919年，日本人持木壯造及東勢士紳廖阿霖與廖坤樣叔姪，帶著約百戶東勢區民至新社區福興里（舊名麻竹坑）開墾，除了打造出一座逾300甲可種水稻及林業的農場，更將部份良田移作建校，推動徧鄉的教育，即大林國小前身，為福興里奠定了百年的發展根基。

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福興里長劉春財表示，早期的麻竹坑非常熱鬧，不亞於九份老街。街上有米行、藥局、冰果室、小吃部和郵局等，至今還可以見到一些保留下來的日治時期建築。隨著時代演變、繁華不在，如今當地盛產枇杷、甜柿、葡萄等高經濟水果。

劉春財說，福興里早期盛產梅子，並外銷日本，種植約400多棵梅花，樹齡都已逾50年，現在每年1月梅花盛開，吸引許多民眾前來賞梅，成為著名的賞梅朝聖景點！民眾進入「梅花森林」園區需付50元清潔費用，扣除必要支出後，結餘將使用在社區發展上。

大林國小校長朱秀麗表示，早期負責管理麻竹坑農場的士紳廖氏叔姪，因深知教育對於村落發展的重要性，為了讓村裡的孩子，甚至婦女也能獲得教育機會，在持木壯造的支持下，將農場的部分辦公室改建為教室，開始了偏鄉的教育計畫，這也正是今天大林國小的前身。

朱秀麗說，持木壯造的孫女松村昭子，去年12月尋訪祖父奮鬥的足跡，造訪大林國小，並在大林國小校園內種植象徵剛毅、友誼與幸福的梅樹，緬懷百年前祖先開墾造福後人的辛勤付出，也透過種樹活動，勉勵學子傳承「大樹成林、百年樹人」精神，並期盼大林國小未來培育更多優秀的校友。

福興社區發展協會理事長彭文欽指出，梅花季節後就是桃接李花盛開時節，桃接李整個花期將會持續到農曆年節元宵左右，當地盛產枇杷和巨峰葡萄，還有大片梅林生產醃漬的梅子更是風味獨特，呼籲遊客賞梅，別忘了也購買伴手禮回家。

新社福興里梅花盛開，吸引客賞梅。（記者歐素美攝）

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