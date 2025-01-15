台北市優先免試入學3677招生名額 景美女中、大安高工都入列

台北市教育局公布114學年度高級中等學校優先免試入學簡章。招生學校區分為二類，共計3677個招生名額，當中也包含景美女中、大安高工等校。圖為景美女中校門。（資料照）

2025/01/15 14:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市教育局今（15日）起於台北市優先免試入學委員會網站公布台北市114學年度高級中等學校優先免試入學簡章。招生學校區分為二類，共計3677個招生名額，當中也包含景美女中、大安高工等校。

台北市教育局指出，第一類優免招生學校採完全免試，共有12所私校，包含強恕高中、滬江高中、大誠高中、東方工商、開平餐飲、開南高中等校共884個招生名額，超額時不進行比序，將以公開抽籤方式決定分發序，5月19日至20日開放報名，5月26日公告結果，27日登記、抽籤、放榜、報到。

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第二類優免招生比序項目與基北區免試入學相同，採用108方案，先比免試入學總積分，再比多元學習表現積分、會考積分、志願序積分，共有27所公校、11所私校，包含中崙高中、大直高中、大安高工、松山工農、成淵高中、景美女中、私立金甌女中、私立大同高中、私立靜修高中等共2793個招生名額。

第二類優免學校6月2日至10日開始報名，單科別招生學校採線上登記，6月16日至17日登記放榜報到、多科別招生則採6月17日現場登記、撕榜、招生。

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