面試成噩夢！求職者控高壓面試官 過程自覺被侵犯

一名求職者指出，面試過程中遭到面試官言語羞辱及不當對待，在回家後崩潰大哭，示意圖。（彭博社）

2025/01/15 15:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一則求職面試的負面經驗近來在社群平台Dcard引發熱議！一名應徵人資招募職位的求職者指出，面試過程中遭到面試官言語羞辱及不當對待，讓她感到像受到「侮辱性侵」一樣難受，甚至在回家後崩潰大哭。

據原PO於Dcard發文表示，該名求職者描述，面試官從一開始就展現高壓態度，對其履歷、舉止及人格特質進行嚴厲批評。面試官不僅直言「根本沒在看履歷」，更質疑求職者為何只針對招募職位撰寫履歷，認為應徵者應該要能接受人資部門的所有工作內容。

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在面試過程中，面試官也對求職者的肢體動作諸多挑剔，指出其手部碰觸桌面的行為令人介意，但求職者認為面試空間狹小難以避免，面試官接著又做出「看起來像是家裡養得很好」的評論，即使求職者說明自己母親早年重病，強調自己是獨立自主的人，面試官依然以「像一張白紙，根本是個孩子」等言論回應。

原PO表示，當面試即將結束時，面試官竟以嘲諷的表情詢問求職者：「我這樣說妳不會感到挫折吧？」此舉徹底打擊了求職者的自信心。該名求職者表示，儘管她為面試做足準備，包括穿著正式服裝、化淡妝等，卻仍遭到如此不當對待，讓她感覺「被踐踏得一文不值」。

這起事件在網路上引發廣大迴響，許多網友對求職者表達同情，並抨擊面試官的不專業行為。有網友於底下留言對原PO喊話「要記得你是去面試當員工不是當奴隸的！」、「拍拍 你很棒 公司很鳥欸 應該慶幸自己沒入職變成長篇鬼故事」、「這種不去也罷 只要面試時有讓你覺得不愉快的 不去也好 免得錄取後做的不高興」、「不要擔心，這種排斥也不要怕，因為目前很多公司把霸凌當管理手段，對方人資這種態度，你就不需要進到很殘酷的職場。希望你能因為態度正確，被管理三觀正常的公司收走。」

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