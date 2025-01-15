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    捷運南環段最後區段標今簽約 預估2031年完工

    捷運南環段CF670區段標在今天正式簽約。（北市議員曾獻瑩提供）

    捷運南環段CF670區段標在今天正式簽約。（北市議員曾獻瑩提供）

    2025/01/15 13:40

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運南、北環段經歷多次流標，區段標都已順利決標，位於文山區、被視為南環段「最後一哩路」的CF670區段標在今天正式簽約。南環段預計2031年可完工，將串連聯台北市文山區、新北市新店區。不過大安文山區議員曾獻瑩提醒，木柵路路幅狹窄、鄰近民房，施工要有妥善規劃；也建議鄰近工程的考試院減少國家考試場次，避免考試期間施工干擾。

    捷運南環段自文湖線動物園站起，行經台北市文山區、新北市新店區，與環狀線第一階段的大坪林站銜接，可轉乘新店線。南環段因工程困難，分成CF670、CF670A兩個區段投標，CF670A已在前年6月13日開工。CF670因路幅狹窄、鄰近民房等問題，經6次流標後，去年12月9日才決標，捷運局在今天完成簽約，工程正式啟動，預估2031年可完工，但通車前還要經過初履勘等程序。

    曾獻瑩提醒，捷運工程期間要高度重視對居民生活、交通的影響，交通維持計畫更是重中之重，尤其木柵路路幅狹窄、鄰近民房，市府要有妥善規劃與引導。他也建議市府與考試院協調，開工後減少國家考場考試場次，避免考試期間施工造成互相干擾。他也提醒捷運局嚴格把關工程品質，確保施工安全與進度，持續傾聽地方聲音，隨時調整交通維持計畫。

    南環段建設將串聯台北市文山區、新北市新店區，可與環狀線其他路段銜接，完工後將提升大台北地區交通便利性。曾獻瑩說，這是文山區居民期待已久的交通建設，期盼在各方共同努力下早日實現便利交通系統。

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