中市「蛇現幸福」執筆者曝光 夯歌作詞人操刀

台中市「蛇現幸福」執筆者曝光，盧秀燕提由夯歌作詞人方文山操刀。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/15 14:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府今公布蛇年春聯「蛇現幸福」，春聯執筆者曝光，出自曾寫下「青花瓷」、「髮如雪」等夯歌歌詞的金曲獎最佳作詞人方文山之手，也是台中市政顧問的方文山，一口氣幫寫下3款春聯，市府今起在新市政中心及陽明市政大樓限量發放，另也透過鄰里系統發放，讓民眾蛇年都能實現幸福。

台中市長盧秀燕今攜方文山揭曉今年台中春聯「蛇現幸福」及另有2款隱藏版春聯「福兆蛇年」及「蛇咪龍賀」，2人也一同揮毫祝民眾蛇年幸福。

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盧秀燕說，6年前她上任台中市長時就力邀方文山擔任無給職市政顧問，過去常跟他請益文化、藝文意見，因方文山既是有名的作詞人，書法造詣也高，配合蛇年到來，她特地致電邀方文山幫台中寫春聯，結果方文山不但寫下作為台中家戶春聯發放的「蛇現幸福」，還一連幫忙寫了2版隱藏春聯。

方文山之前曾幫台中市大墩國中創作校歌歌詞，這次再幫寫台中春聯，他曝母親是台中人，他甚至在台中讀過豐原翁子國小，因為書法是世界僅見的提昇到藝術層次的文字藝術，他對書法極有興趣，能參與書寫春聯，他也很開心。

除台中市春聯外，市府蛇年小紅包今日也曝光，台中市府指出，今年小紅包準備14萬份，會在春節期間由市長發放，發放時間另行公布；至於家戶春聯即日起發放，除在市府兩市政大樓發放外，家戶春聯另透過各區鄰里系統發送。

民政局長吳世瑋指出，台中市有102萬戶，會印置相當數量發送給民眾；市府另指出，2款隱藏版春聯各500份，在台灣大道的市政服務中心、豐原的陽明市政大樓服務中心限量索取。

方文山今應邀到台中市府與盧秀燕一同揮毫祝民眾「蛇現幸福」。（記者蘇孟娟攝）

台中市府蛇年小紅包今也曝光。（記者蘇孟娟攝）

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