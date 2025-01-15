基北區高級中等學校免試入學簡章即起公告

新北市教育局表示，「114學年度基北區高級中等學校免試入學簡章」於今（15）日在114學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台網站公告。（新北市教育局提供）

2025/01/15 13:03

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市教育局表示，「114學年度基北區高級中等學校免試入學簡章」於今（15）日在114學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台網站公告，總計142校招生3萬5182個名額，提供基北區一般生選填；簡章自3月6日起至6月26日止開放個別購買，販售地點包含新北市永平高中等12處，每份工本費為100元。

教育局表示，114學年度基北區免試入學委員會主委學校由永平高中擔任，本次免試入學比序項目分別是志願序（36分）、多元學習表現（含均衡學習24分與服務學習12分）及114年國中教育會考（36分），也應留意111學年度前入學國民中學學生多元學習表現積分為均衡學習21分與服務學習15分；其中會考各科按等級加標示轉換積分1至7分，寫作測驗1至6級分轉換積分0.1至1分，總積分108分，詳細各項分數採計原則請參閱簡章。

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教育局說，114學年度基北區免試入學維持採用「線上選填志願」報名方式，集體報名或個別報名學生都需先在網站完成志願選填、列印並繳交「報名志願表」，並依規定繳交紙本報名表，才完成報名程序。

114學年度基北區免試入學簡章，國中應屆畢業生已透過國中集體預定購買，基北區免試入學委員會將於3月底前陸續寄達各國中；另，3月6日起至6月26日止開放個別購買，販售地點包含永平高中、板橋高中、中和高中、林口高中、清水高中、三民高中及竹圍高中，台北市中山女高、中崙高中、中正高中及木柵高工，國立基隆女中等12處。

教育局表示，6月20日中午12點後，將開放查詢個人序位（不含志願序積分），基北區免試入學網路報名作業系統自6月20日中午12點至6月26日中午12點開放志願選填，分發結果於114年7月8日上午11點公告，錄取學生於7月10日上午9點至11點至各錄取學校報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。

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