中市首發年貨大街1/17登場 「交通攻略片」看過來

台中市天津年貨大街17日登場，警方展開相關交通管制。（圖由警方提供）

2025/01/15 14:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市首發北區天津路商圈年貨大街，本月17日將登場，跟往年一樣現場都會封街集結上百個攤位，整合「吃、喝、玩、樂」，進駐多元化攤商，滿足民眾全方位採買需求，轄區第二分局為減少交通衝擊，也將從17日至27日執行交通管制，提醒市民留意。

第二分局表示，考量民眾到天津年貨大街趕辦年貨時，苦於找不到停車位，為避免交通壅塞，該分局也製作「大眾交通運輸前往天津年貨大街小短片」，讓民眾更能接受改乘大眾交通運輸工具。

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另外也告知機車族朋友停放3大位置，同時提醒民眾，機車可停放於超過3公尺以上騎樓或人行道，但必須垂直路面邊側，並留有行人通行空間，避免違規停車影響交通秩序，使交通更順暢，更可輕鬆採買年貨，至於相關疏導管制措施及交通資訊如下：

（一） 管制時間：

1、1月16日15時至24時（活動前一日）。

2、1月17日至1月27日，平日13時30分至22時，假日11時至22時30分。

（二） 管制路段：

1、天津路2段（中清路至梅川西路），不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口

2、其兩側路邊及週邊停放車輛淨空，活動範圍場地汽、機車全面禁止通行。

（三） 停車場位置與資訊：

1、山西停車場：北平路與山西路口，距離50公尺。

2、俥亭中清停車場：中清路近北平路，距離100公尺。

3、Times山西路2停車場：山西路與文昌一街口，距離200公尺。

4、東義停車場：北平路與山西路口，距離200公尺。

5、中清路地下停車場：曉明女中旁，距離200公尺。

6、Times武昌路停車場：中清路與武昌路，距離 250公尺。

7、CITY PARKING城市車旅停車場：中清路與北平路，距離 250公尺。

8、Times青島路停車場：青島路靠近文心路，距離350公尺。

9、JKS自動化停車場：青島路靠近青島一街，距離300公尺。

10、JKS自動化停車場：天津路與梅川西路，距離100公尺。

11、天使驛站停車場：青島路近梅川西路，距離200公尺。

12、瑞誼停車場：北平路一段6號，距離200公尺。

13、楓康天津站停車場：梅川東路與天津路，距離50公尺。

（四） 大眾交通運輸資訊：

1、公車：天津路商圈下車，搭乘6、6副、29、32、33、61、86、86E、86W、850、101、108、500、500跳蛙、500延、500延區2、500延區3、525、綠4號公車，步行1分鐘即到達。

2、捷運：中清文心站下車，沿中清路方向往市區步行約700公尺約5分鐘可到。

天津年貨大街機車停放位置圖。（圖由警方提供）

天津年貨大街汽車停放位置圖。（圖由警方提供）

天津年貨大街大眾交通運輸位置圖。（圖由警方提供）

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