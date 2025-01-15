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    合歡山霰夾雪 ！「雨衣怪客」徹夜等雪 邊對「鏡頭君」表演

    追雪遊客在合歡山武嶺等到霰夾雪。（圖擷自臺灣追雪團，小明拍攝）

    追雪遊客在合歡山武嶺等到霰夾雪。（圖擷自臺灣追雪團，小明拍攝）

    2025/01/15 14:09

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕大陸冷氣團南下，低溫再度報到，合歡山上午陸續下冰霰，並有霰夾雪，上山等到雪霰的遊客非常興奮，不過昨夜武嶺亭就出現等雪的「雨衣怪客」，在武嶺「鏡頭君」面前一下子跳舞、一下子比愛心，還有跟上武嶺亭的2名年輕人互動，網友熬夜看「鏡頭君」直播到凌晨4點，早上起不來上班差點遲到。

    冷氣團南下，昨晚中部平地開始下雨，民眾摩拳擦掌上合歡山等追雪，由於台14甲線翠峰到大禹嶺路段昨日傍晚5點到今天清晨7點預警性封閉，不少民眾清晨即先到翠峰管制點等候，開放時間一到就往山上衝，果然上午8點就有民眾等到下冰霰，接下來斷斷續續並有數波霰夾雪，拍到雪霰的遊客開心的說「衝這波很值得」。

    上午8點過後才到武嶺、合歡山遊客中心的民眾，幸運等到雪霰，不過昨晚6點起有名穿黃色雨衣的男子在武嶺亭等雪，該名雨衣男子從昨晚6點多到今天凌晨4點，沒有等到雪，但在低溫的雨中，一下子對著鏡頭君跳舞，各種舞姿都有，連16蹲都跳了，有時則比愛心，表演累了就坐到武嶺亭下休息。邊對「鏡頭君」表演，自己也拿手機錄下來。

    有網友在合歡山武嶺即時影像看到雨衣男的表演，在網路聊天群組分享，網友爭相走告下，不少人整夜盯著武嶺即時影像看，還在聊天室討論「雨衣怪客」的動態和心態，對雨衣男的勇氣表示敬佩，也有人看到今天凌晨4點「雨衣怪客」離開才去睡覺，後來在聊天室分享「早上差點起不來，上班差點遲到！」

    追雪遊客開心的伸出手臂，讓雪霰打在衣服上。（圖擷自臺灣追雪團，小明拍攝）

    追雪遊客開心的伸出手臂，讓雪霰打在衣服上。（圖擷自臺灣追雪團，小明拍攝）

    雨衣男對著武嶺「鏡頭君」張開手臂。（圖擷自武嶺即時影像）

    雨衣男對著武嶺「鏡頭君」張開手臂。（圖擷自武嶺即時影像）

    雨衣男對著武嶺「鏡頭君」比愛心。（圖擷自武嶺即時影像）

    雨衣男對著武嶺「鏡頭君」比愛心。（圖擷自武嶺即時影像）

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