台南調整學區大衝擊 中小型老校少學生、超額老師爆

台南市將大幅調整學區，衝擊基層學校招生與教師編制。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/15 13:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了鼓勵學生就近入學，南市新學期起大幅調整學區，將原本劃分為自由學區的175校全變成一般學區，等於衝擊學校編制，將造成學生人數驟減的學校教師超額增加，以往有些家長以「寄籍」方式讓孩子就讀想唸的學校更可能受到限縮。

對此，南市教育局表示，主要是回歸國民教育法精神，平衡區域發展為前提，鼓勵新生就近入學，有一般入學、自由入學與總量管制類型，例如工作地點、子女同所學校等情形，仍是有相關配套措施尊重家長自由選擇，昨日已向學校、教師及家長團體代表說明，將於今（15）日再對外完整說明會，希望家長與老師們安心。

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據了解，教育局召開學區劃分調整審查小組，將全部原為自由學區類型的學校，估計約有175所學校改為一般學區，其中國小122校、國中53校，基層擔心學區制定勢必影響招生，而招生受衝擊則會影響到學校編制。

部份學校認為，雖然教育政策鼓勵學生就近入學用意很好，但這次學區調整幅度太大，尤其是對於已經面臨與大型學校重疊太多且有共同學區的中小型學校而言，校內教師編制員額，恐因新生數量減少而面臨大幅超額情況。

此外，以往自由學區多元化，家長可以讓孩子以「寄籍」方式就讀學校，但改為一般學區後，學生須就讀所屬學區學校或共同學區學校，否則要具體提出有居住事實證明文件，或上傳戶口名簿或戶籍謄本，新總量管制學校的新生分發亦有相當規定。

家長反映，3月底報到，早已屬意心目中的學校，如果學區類型變更，沒有緩衝期就要馬上實施，還要戶籍證明或居住事實證明的程序很麻煩。而且被改為自由學區，學生家長可能因此必須遷戶口而不去就讀特色學校，失去自由學區發展特色學校意義。

基層教師指出，學區大幅變動，將造成大量教師「換校潮」，學校減班形成超額教師之外，更可能讓一些代理代課教師跟著失業，「流浪教師再次流浪」。尤其「超額教師」將被調動職務，已引起人心惶惶；最近基層教師見面新年寒暄打趣說「你有沒有被調」、「新年新希望」、「教育局本部見」。

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