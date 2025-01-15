土城人中華陸橋走入歷史 1/17夜間大梁拆除封路籲改走中央路2段

土城中華陸橋是新北市升格以來的第58座人行陸橋，拆除完後將使人行空間及行車視線變得更加寬敞，通行也更為安全便利。（記者羅國嘉攝）

2025/01/15 12:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕走過將近20年歲月，位於新北市土城區的中華陸橋，由於行人穿越線畫設，讓多數民眾習慣改走平面，導致陸橋使用率逐漸下降，因此養護工程處辦理拆除工程，將於17日晚間11時至18日清晨6時，進行大梁卸除作業，屆時中華路二段（城林路至員福街）雙向道路封閉，提醒用路人改由城林路、中央路二段及員福街通行。

市府養工處長鄭立輝表示，土城中華陸橋是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」，由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，同時蒐集民眾意見並進行試辦封閉，才進行拆除工程；中華陸橋是新北升格以來拆除的第58座人行陸橋，拆完後全市將剩下96座人行陸橋。

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橋隧科長黃柏升指出，該陸橋拆除工程將分5個階段進行，工程已於6日開工，預計24日完工。施工期間僅17至18日夜間11時至翌日6時，大梁拆卸及墩柱吊離作業需封閉中華路二段（城林路至員福街雙向道路封閉），封閉期間影響大眾運輸985萬大樹林先導公車路線，已提前通知民眾屆時將不停靠員福街、水源街口及中華中學，請改至員林里搭乘。

黃柏升表示，其餘施工階段僅占用部分車道或人行道，不影響車輛通行，請用路人依改道動線及義交指揮配合改道，陸橋拆除後人行空間及行車視線將更寬敞，通行也更為安全便利。

新北市養工處於1月17至18日夜間11時至翌日清晨6時，進行土城中華陸橋拆除工程，將封閉中華路2段（城林路至員福街）雙向道路，提醒用路人改由城林路、中央路2段及員福街通行。（工務局提供）（記者羅國嘉攝）

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