「明信片×TEAM TAIWAN」活動抽獎出爐！5幸運兒可與球星合影

中華郵政「明信片×TEAM TAIWAN」活動公開抽獎，由副總經理吳信陵主持（中），邀請集郵處處長鄭麗華（左）、及律師官朝永（右）共同合影。（中華郵政公司提供）

2025/01/15 12:00

〔記者林志怡／台北報導〕我國職棒隊在2024年世界12強棒球錦標賽中勇奪冠軍，中華郵政公司邀請民眾手寫明信片向中華隊傳遞支持與祝福，並舉辦抽獎活動，今年1月10日在律師見證下公開抽出5名冠軍獎、10名尚勇獎，除可獲得「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」，5名冠軍獎得主還將受邀參加1月22日「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，與到場球星合影。

中華郵政公司指出，「明信片×TEAM TAIWAN」活動邀請民眾手寫明信片向中華隊傳遞支持與祝福，自113年12月18日至113年底止，已收到約7,550張明信片，暖心文字展現民眾對棒球的熱情與團結，共同編寫臺灣棒球榮耀的感動篇章。

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此外，中華郵政公司表示，活動於114年1月10日在律師見證下公開抽出5名冠軍獎、10名尚勇獎，每人可獲得「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」1份，其中5名冠軍獎得主另將受邀參加1月22日「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，與到場球星合影，如未能出席視同放棄。

中華郵政公司表示，尚未參加的民眾可把握最後機會，於1月24日前購買活動限定之「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，寫下祝福並寄至「100900臺北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片於活動結束後將轉交中華隊留作珍貴紀念。

中華郵政邀請民眾手寫明信片向中華隊傳遞支持與祝福。（中華郵政公司提供）

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