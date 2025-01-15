蛇舞迎新春 台東市公所今明兩天邀書法家揮毫送春聯

台東市公所今天舉辦蛇年新春揮毫贈春聯活動。（記者黃明堂攝）

2025/01/15 11:41

〔記者黃明堂／台東報導〕為迎接114年農曆新春，台東市公所今（15）日在一樓藝文中庭舉辦「2025乙巳迎福～金蛇獻瑞名家揮毫贈春聯活動」多位名書法家親臨現場揮毫，為市民客製化專屬春聯，市長陳銘風親自書寫「蛇」字，祝福大家金蛇迎春，新的一年萬事順利，蛇麼都好。

包含都蘭山畫院院長林永發、陳國定書法篆刻工作室的負責人陳國定、台東縣書畫教育學會理事長胡家華等多位書法家現場揮毫，以各自擅長的行、楷、草、隸等生動的書寫筆法，為市民客製化專屬春聯，讓寫滿吉祥話的賀歲春聯，可以貼在家中，除舊佈新，迎接新的一年。

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開幕式由市立幼兒園的小朋友表演新年幸福繞的舞蹈，活潑可愛的身影和富有節慶氣氛的舞蹈，表達了大家對來年的祝福，祈願風調雨順、大家平安吉祥。

林永發說，每年市公所舉辦的揮毫迎新春活動，已經是書法家們都很期待的年度盛事，也鼓勵市民朋友透過書法來傳遞心中的祝福。胡家華則表示，作為推動書法的平台，感謝市公所邀請，可以有機會帶給大家水墨書畫的優雅氛圍，期待有溫度和生命力的春聯帶給每位朋友事事如意的祝福。

現場書法老師各自的桌前都大排長龍，有的民眾喜歡老師畫上可愛的圖樣，有的民眾欣賞老師生動有力的筆觸，還有民眾帶來自己家人的名字，希望寫一副獨一無二的春聯，大家都很開心拿到自己喜歡的春聯，表示要趕快回家和家人一起貼上，提前感受濃濃年味。

市長陳銘風市長，新春之前家家戶戶門楣都會貼上應景春聯，象徵迎春、納福、接財神的好兆頭，市公所舉辦書紅贈聯的活動，在喜慶的背景音樂聲中迎接蛇年，名家揮毫贈春聯活動明天還有一天，歡迎市民踴躍到市公所現場索取。

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