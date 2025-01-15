為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    罹癌住院仍勤學不輟 同學展愛心並相約高中繼續當同學

    文英國中校長邱世允（左3）將募得款項交給張父（右4），師長同學們也除祝張生早日康復。 （圖由校方提供）

    文英國中校長邱世允（左3）將募得款項交給張父（右4），師長同學們也除祝張生早日康復。 （圖由校方提供）

    2025/01/15 11:42

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市文英國中三年級張姓男學生，因罹患血癌長期住院，無法到校上課，但他仍透過遠距教學等方式，勤學不輟。校方為協助張生順利完成學業並減輕其家庭的醫療與生活負擔，發起募捐，獲親師生及在地不願具名企業響應，共募得35萬2000元，今（15日）由校長邱世允將募得款項交給張父；同學們除祝張生早日康復，也相約一起考入竹南高中，繼續當同學。

    張生於去年5月、國二下學期時，突然反覆發燒，以為是感冒，經就醫檢查，發現罹患急性淋巴性白血病，為俗稱的血癌之一。從當時起約半年，張生長期住院接受治療，無法到校上課。

    張生雖然面對病痛挑戰，仍展現勤學不輟的態度，藉由老師提供的講義、同學分享的筆記，努力自修研習；他於近期出院，但因抵抗力弱，仍不克到校，校方也藉由同步遠距授課，讓他可以在家上課。

    校長邱世允表示，張生不因病痛受挫、勤奮向學的精神，讓大家都感到敬佩與不捨，因張生家庭經濟狀況普通，且給予張生接受標靶藥物治療，是筆不小的負擔，親師生遂發起募款並獲在地一家不願具名的企業響應，共募得35萬2000元，用於張生的醫療及生活需求。

    邱世允說，張生於日前參加竹苗區國中教育會考模擬測驗，數學獲得精熟的A。對於5月的國中會考，學校也已替張生申請特別考場；因張生以竹南高中為第一志願，同學也與其相約一起考上，繼續當同學。

    張生於近期出院，但因抵抗力弱，仍不克到校，校方也藉由同步遠距授課，讓他可以在家上課。 （圖由校方提供）

    張生於近期出院，但因抵抗力弱，仍不克到校，校方也藉由同步遠距授課，讓他可以在家上課。 （圖由校方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播