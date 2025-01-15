罹癌住院仍勤學不輟 同學展愛心並相約高中繼續當同學

文英國中校長邱世允（左3）將募得款項交給張父（右4），師長同學們也除祝張生早日康復。 （圖由校方提供）

2025/01/15 11:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市文英國中三年級張姓男學生，因罹患血癌長期住院，無法到校上課，但他仍透過遠距教學等方式，勤學不輟。校方為協助張生順利完成學業並減輕其家庭的醫療與生活負擔，發起募捐，獲親師生及在地不願具名企業響應，共募得35萬2000元，今（15日）由校長邱世允將募得款項交給張父；同學們除祝張生早日康復，也相約一起考入竹南高中，繼續當同學。

張生於去年5月、國二下學期時，突然反覆發燒，以為是感冒，經就醫檢查，發現罹患急性淋巴性白血病，為俗稱的血癌之一。從當時起約半年，張生長期住院接受治療，無法到校上課。

請繼續往下閱讀...

張生雖然面對病痛挑戰，仍展現勤學不輟的態度，藉由老師提供的講義、同學分享的筆記，努力自修研習；他於近期出院，但因抵抗力弱，仍不克到校，校方也藉由同步遠距授課，讓他可以在家上課。

校長邱世允表示，張生不因病痛受挫、勤奮向學的精神，讓大家都感到敬佩與不捨，因張生家庭經濟狀況普通，且給予張生接受標靶藥物治療，是筆不小的負擔，親師生遂發起募款並獲在地一家不願具名的企業響應，共募得35萬2000元，用於張生的醫療及生活需求。

邱世允說，張生於日前參加竹苗區國中教育會考模擬測驗，數學獲得精熟的A。對於5月的國中會考，學校也已替張生申請特別考場；因張生以竹南高中為第一志願，同學也與其相約一起考上，繼續當同學。

張生於近期出院，但因抵抗力弱，仍不克到校，校方也藉由同步遠距授課，讓他可以在家上課。 （圖由校方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法