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    桃園市放寬3大社福措施「愛心待用餐」免社工評估即可領取

    桃園市社會局今年起提高弱勢家庭安家實物銀行物資點數，透過點數可至安家實物銀行據點兌換所需的民生用品。（資料照）

    桃園市社會局今年起提高弱勢家庭安家實物銀行物資點數，透過點數可至安家實物銀行據點兌換所需的民生用品。（資料照）

    2025/01/15 11:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市社會局放寬3大措施，包括愛心待用餐開放不限時段、免社工評估即可兌換，弱勢家庭安家實物銀行物資點數加碼，以及提高失能老人機構服務補助，每月最高補助達2萬9000元，市長張善政表示，3項措施從今年元旦起實施，也讓弱勢家庭、長照家庭能有一個溫暖的農曆春節。

    張善政表示，過去的愛心待用餐制度，需要經過社工確認及申請等程序，對有需求民眾的可能較不即時，今年起進一步擴大服務，開放「不限時段、免社工評估兌換待用餐」，如市民有緊急用餐需求，不需先向社工申請點數，就可以直接到合作的店家，提供身分證字號、聯絡方式後即可兌換熱食，之後再由社工進行追蹤，有無繼續協助之處，希望這項制度讓待用餐的溫暖，更深入社區、幫助更即時。

    另一個是弱勢家庭安家實物銀行物資點數，過去每人每月可兌換物資的點數為500、1000、1500點，可到全市安家實物銀行兌換嬰幼兒奶粉、尿布、白米乃至於衛生紙等物品，考量物價上漲，今年起將物資點數分別提高至800、1200及1800點。

    張善政表示，近期各界都很關注失能老人的照護議題，這對許多家庭來說，是一個嚴肅的挑戰，同樣考量物價上漲，將「失能老人機構服務補助」從原本的每人每月2萬2000元提高至2萬4000元，加上原本就有的5000元醫療費用補助，每月最高補助達2萬9000元，希望稍稍減輕市民的負擔。

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