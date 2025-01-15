農業部次長胡忠一：日本茨城學校午餐今夏將採購1萬顆台灣芒果

農糧署今舉行113年度農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體頒獎表揚活動。（記者楊媛婷攝）

2025/01/15 12:52

〔記者楊媛婷／台北報導〕公私協力力量大！農業部農糧署今（15日）舉行頒獎典禮感謝39家協助行銷台灣農糧產品的企業團體，連續7年都在名單上的日本笠間台灣辦事處，媒合日本茨城縣等當地多個市町學校採用台灣水果，農業部次長胡忠一表示，今年日本茨城縣將採買1萬顆台灣芒果供應給當地2萬名學童享用。

台灣農產品的生產期間集中，產銷平衡除發展加工等外，都需民間團體協助內外銷，胡忠一表示，台灣農業現今的產銷結構跟30年前相當不同，生鮮農產品要保鮮外，產品品質更要好，因此除推動產銷履歷、友善有機生產外，冷鏈更能確保農產品品質，加工則可以延長效期並提高價值，政府能力有限，因此更需無窮的民間力量襄助，今年要感謝的企業更有3家來自國外，包含達美樂採用台灣金鑽鳳梨製造夏威夷披薩，還有日本笠間台灣辦事處媒合日本當地多個縣市學校採購台灣水果等。

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胡忠一進一步指出，日本笠間台灣辦事處近年與農糧署簽屬兩邊文化交流備忘錄後，促成當地茨城縣讓當地的學校午餐採購台灣香蕉、鳳梨、文旦，今年又將投入經費採購1萬顆台灣芒果，另外還會採購紅龍果，還會在周邊超市販售台灣水果，讓更多日本學童品嘗到美味的台灣水果，也讓台日兩國小朋友可交換學校午餐食譜，促進彼此的文化交流，茨城縣起頭後，鄰近的群馬縣、長野縣、熊本縣也都前來交涉，希望用同樣模式引進台灣水果。

農業部次長胡忠一。（記者楊媛婷攝）

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