澎湖湖西鄉幼園大班「食農教育創意年菜園爐」

湖西鄉長陳振中化身阿中師，為幼兒園小朋友烹調美味佳餚。（記者劉禹慶攝）

2025/01/15 12:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉立幼兒園大班今（15）日舉辦「食農教育創意年菜園爐」活動，透過實作與分享，讓孩子們深入了解食材的來源與年節飲食文化，共同迎接蛇年的到來。湖西鄉長陳振中化身為「阿中師」，以鄉長廚藝與孩子們的努力成果，共同烹製出創意十足的年菜佳餚。

活動以繪本分享開場，老師向幼兒講解年菜的象徵與文化意涵，並邀請孩子們分享參與園內蔬菜種植與採收的經歷。接著，鄉長陳振中化身為「阿中師」，妥善運用孩子們種植的青蔥，結合其他在地食材，現場烹飪出2道美味且寓意深遠的創意年菜。現場香氣四溢，笑聲不斷，孩子們驕傲地品嘗著自己的收成成果，場面溫馨感人。

請繼續往下閱讀...

陳振中表示，食農教育是幼兒全面發展的重要環節，讓孩子們了解食材的來源與種植過程，不僅能提升他們對環境與飲食的認識，更能從實作中體會團結與分享的美好精神。希望透過這次活動，能讓孩子們在年節氛圍中體會到傳統文化的意義與樂趣。

用餐時，家長與孩子們共同圍坐分享團圓飯，增進親子互動，家長們也不吝惜分享好手藝的年菜。此外，鄉長還特別為全園孩子們準備了設計精美的蛇年春聯，寓意幸福美滿，為即將到來的新年增添祝福與喜氣。幼兒園此次活動不僅是一次成功的食農教育體驗，更是對傳統年節文化的延續。未來，公所將持續支持與推廣此類活動，為幼兒教育注入更多元化的學習體驗，同時促進家庭與社區的和諧與互動。

小朋友與家長們一同用膳，提前享受團圓宴美味。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法