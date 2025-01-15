歲末安斗最高一盞1080萬元 2人擲筊競逐

中寮鄉的台灣道教總廟玄義宮安斗，其中1080萬元斗燈，位在大殿正中央、在「攴天道姥天尊」正前方。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/15 11:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕歲末很多人安光明燈、安太歲，南投縣道教總廟玄義宮則用道教法門「安斗」，斗燈最高價格1080萬元，該燈在「攴天道姥天尊」正前方，該宮住持逍遙道長李增陸表示，道教「攴天道姥天尊」掌管人的元辰魂魄，安斗是讓人元辰光彩、魂魄煥發，先前已有2人來擲筊，可惜沒有取得資格。

南投縣中寮鄉的道教總廟玄義宮，每年歲末會為信眾以道教法門「安斗」，跟其他宮廟「光明燈」一樣，不同位置有不同價格，今年最高的一盞，位在「攴天道姥天尊」前面的斗燈，價格達1080萬元，上週陸續有來自南投縣和新加坡的信眾來擲筊，必須有兩個聖筊（代表陰陽）才能取得資格，但是這兩人都擲到一個聖筊。

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逍遙道長李增陸表示，道教「稟生受命」經書有記載，人的魂魄來自斗府，在世時要回斗府加持魂魄，因此有「安斗」的法門。今年的斗燈中，1080萬元的斗燈位在大殿正中央、「攴天道姥天尊」前面，主要是希望元辰光彩、魂魄煥發，另外還有文武財神的保佑。

上週來自新加坡的信眾和一名住南投縣的信眾競逐，可惜都沒有擲到2聖筊，退而求其次擲筊安其他的斗燈。農曆12月13、14、15日才剛以璇璣齋法舉行祈安太歲植福禮斗法會，請各神尊加持。

1080萬元斗燈，位在台灣道教總廟玄義宮的大殿正中央、在「攴天道姥天尊」正前方。（記者陳鳳麗攝）

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