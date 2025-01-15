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    新春開運市集來了！消費抽禮券、打卡送好禮

    這週六、週日兩天，彰化縣政府主辦的卦山3號主題市集，特別推出一年一度的「新春開運市集」，全場以文創攤位為主，還邀請了街頭藝人表演熱場。（圖縣府提供）

    這週六、週日兩天，彰化縣政府主辦的卦山3號主題市集，特別推出一年一度的「新春開運市集」，全場以文創攤位為主，還邀請了街頭藝人表演熱場。（圖縣府提供）

    2025/01/15 10:49

    〔記者張聰秋／彰化報導〕快過年了，由彰化縣政府主辦的卦山3號主題市集，特別推出一年一度的「新春開運市集」，活動將於本週六（18日）和週日（19日），在彰化縣立美術館前廣場舉行，歡迎大家來挑選文創好物，感受年節氣氛。

    這次市集最大的特色是全場以文創攤位為主，與傳統年貨大街不同，文創商品從春節飾品、手工藝品、特色小物以及生活植栽等多樣選擇，讓大家能為家中增添年味和生活樂趣。

    活動現場消費滿100元，即可獲得1張摸彩券，縣府將於2月抽出5名幸運得主，每人可獲得600元書店禮券。此外，到彰化縣立美術館地標打卡，經工作人員確認後，還能現場領取文創小禮物（4款任選1），共計500份，數量有限，送完為止。

    除了文創商品，市集還有創意設計糕餅美食，以及街頭藝人表演，就跟逛年貨大街一樣，有得看、有得吃，更能挖寶找驚喜，讓過年更有趣味。

    彰化縣新春開運市集來了，現場消費換抽獎券，打卡送限量禮。（圖縣府提供）

    彰化縣新春開運市集來了，現場消費換抽獎券，打卡送限量禮。（圖縣府提供）

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