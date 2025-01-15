高鐵新竹站送愛 助偏鄉學童赴南台灣畢旅圓夢

新竹縣尖石鄉新樂國小六年級的學生們，今（15）日在高鐵新竹站的安排下，搭乘高鐵到南台灣展開3天2夜的畢業之旅；站長陳欣宜親自送上祝福並開心合影。（記者廖雪茹攝）

2025/01/15 10:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉新樂國小六年級的學生們，今（15）日在高鐵新竹站的安排下，搭乘高鐵到南台灣展開3天2夜的畢業之旅；對於能夠搭高鐵出遊，孩子們都滿懷期待，他們將探索墾丁的海洋文化及台南古蹟。

出發前，高鐵新竹站站長陳欣宜親自送上祝福並開心合影，希望高鐵列車安全、舒適、快速的體驗，能增添孩子們在旅程中的美好回憶。

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新樂國小校長高文良表示，新樂國小位於偏鄉地區，交通資源相對不足，對孩子們來說，畢業旅行的機會更顯難得。在台灣高鐵的支持下，學童們可以有機會搭乘高鐵，縮短城鄉距離，實現了他們「搭高鐵 去旅行」的夢想。此次畢業旅行不僅讓學童感受到學習的樂趣，留下美好回憶，更能讓他們體會外界的關懷與支持。

高鐵新竹站站長陳欣宜表示，深耕在地、回饋社會是台灣高鐵公司貫徹的企業社會責任，透過一次次的協助，看到孩子們，興奮、期待的表情，就能深刻感受到活動的意義。他也說希望未來這群孩子長大後，也能乘著高鐵探索世界各個角落，勇敢逐夢！台灣高鐵也將持續善盡企業社會責任，關懷更多需要幫助的旅客。

對於能夠搭高鐵出遊，新樂國小的學生們都滿懷期待，他們將探索墾丁的海洋文化及台南古蹟。（記者廖雪茹攝）

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