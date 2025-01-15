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    高雄地下道白燈被塗成紅燈嚇壞民眾 工務局︰報警追查

    大寮後庄火車站附近的地下人行道，原本裝設的白燈被塗成紅燈。（圖由市議員邱于軒提供）

    大寮後庄火車站附近的地下人行道，原本裝設的白燈被塗成紅燈。（圖由市議員邱于軒提供）

    2025/01/15 11:15

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄大寮後庄火車站附近的地下人行道，原本裝設的白燈被塗成紅燈，如同恐怖片場景，嚇壞民眾；市議員邱于軒接獲投訴，工務局表示已報警追查，燈具將儘速換新。

    邱于軒表示，大寮區後庄火車站附近的地下人行道，原本裝設的白燈被塗成紅燈，且牆壁滿是塗鴉，後庄里里長於去年12月28日就通報，但工務局道工處一直沒處理。

    邱于軒說，昨天助理去會勘時，民眾說經過都覺得好毛，並揶揄這裡是「正港高雄紅燈區」；她要求道工處盡快處理，將塗鴉清除、燈罩恢復，還給民眾一個安心的人行道。

    對此，高雄市工務局道工處主秘陳柏鈞表示，獲報後已隨即派員處理，照明燈具塗鴉污損，經擦拭無效，需全數更換；也先行報警追查行為人，未來將再派員加強巡檢，避免設施再遭毀損。

    道工處進一步說明，該處地下道經查是遭民眾任意塗鴉，針對髒污部分，已派工進行後續清除改善，燈具並將儘速換新，也呼籲民眾勿任意毀損公共設施，違者將依相關法規開罰及求償，民眾如發現道路相關問題，可撥打1999通報市府處理。

    大寮後庄火車站附近的地下人行道，如同恐怖片場景。（圖由市議員邱于軒提供）

    大寮後庄火車站附近的地下人行道，如同恐怖片場景。（圖由市議員邱于軒提供）

    地下人行道牆壁滿是塗鴉及文字。（圖由市議員邱于軒提供）

    地下人行道牆壁滿是塗鴉及文字。（圖由市議員邱于軒提供）

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