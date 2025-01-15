澎管處攜手駐法蘭克福辦事處 邀義大利媒體推廣澎湖淡季觀光

澎管處邀請義大利資深媒體人，抵澎進行踩線之旅。（澎管處提供）

2025/01/15 10:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署與澎湖國家風景區管理處在駐法蘭克福辦事處的協助下，成功邀請義大利知名媒體人Andrea Forlani來台，並於1月9日至14日深入澎湖地區進行觀光推廣。此次活動的目的在於向國際社會介紹澎湖獨特的人文風情與自然景觀，吸引更多外國旅客的關注與到訪。

Andrea Forlani是義大利著名的媒體人及攝影師，此行的重點是深入澎湖，體驗當地的自然美景、人文特色及澎湖的美食文化。澎湖擁有迷人的海洋景觀、豐富的文化歷史以及新鮮的海產與特色料理，這些都將成為吸引國際旅客的重要亮點。

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此次與Andrea的合作，將進一步擴大澎湖在義大利及其他歐洲地區的知名度，透過其個人的平台推廣澎湖作為理想的國際旅遊目的地，不僅有助於提升澎湖在國際市場上的曝光度，也加深了國際觀光客對澎湖的了解與興趣。澎管處將繼續深化與國際媒體的合作，開創台灣觀光的新局面，讓澎湖成為更多國際旅客的首選目的地。

澎管處長洪志光表示，澎湖不僅是台灣的熱門旅遊景點，也是國際旅遊理想目的地之一。透過此次合作，期望能夠借助國際媒體的力量，提升澎湖在全球觀光市場中的競爭力，增加國際觀光客源，以彌補後疫情時代國人一窩蜂出國旅遊及小三通中斷流失客源，讓澎湖能再創昔日觀光榮景。

澎湖之美，在淡季更能顯現寧靜平和感官享受。（澎管處提供）

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