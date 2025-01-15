為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    實際走走吧！加拿大遊客遊墾丁一個半月 直呼「棒的不得了！」

    鎮長尤史經贈送加拿大遊客充滿台灣味的春聯，希望他多向外國友人宣傳恆春之美。 （記者蔡宗憲攝）

    鎮長尤史經贈送加拿大遊客充滿台灣味的春聯，希望他多向外國友人宣傳恆春之美。 （記者蔡宗憲攝）

    2025/01/15 09:31

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕網路上唱衰墾丁旅遊成流量密碼，但對於外國遊客來說，恆春半島仍是全世界難以取代的景點之一，一名加拿大遊客ALEX，在當地旅遊一個半月仍依依不捨，離開前特別到恆春鎮公所向鎮長尤史經打氣，承諾回國會宣揚墾丁的好，也心疼當地近年受到的過度攻擊。

    ALEX一早帶著小禮物送給尤史經，曾在台灣學過中文的他，也特別稱讚恆春半島「好棒的不得了！」希望恆春居民不要因為不理性的攻擊失落，用一個外國人的角度來看，當地自然風光及濃厚人情味，都是讓他願意留下一個半月旅行的原因，鎮長尤史經也回贈充滿台灣味的春聯，希望他多向外國友人宣傳恆春之美。

    尤史經表示，墾丁是恆春鎮的一個里，也是全世界知名的旅遊及生態景點，近年許多爭議並不是當地旅遊的全貌，恆春鎮公所會持續做好環境的維持及行銷，相信對於全世界觀光客來說，恆春半島仍有台灣最棒的山海風華。

    鎮長尤史經贈送加拿大遊客充滿台灣味的春聯，希望他多向外國友人宣傳恆春之美。 （記者蔡宗憲攝）

    鎮長尤史經贈送加拿大遊客充滿台灣味的春聯，希望他多向外國友人宣傳恆春之美。 （記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播