實際走走吧！加拿大遊客遊墾丁一個半月 直呼「棒的不得了！」

鎮長尤史經贈送加拿大遊客充滿台灣味的春聯，希望他多向外國友人宣傳恆春之美。 （記者蔡宗憲攝）

2025/01/15 09:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕網路上唱衰墾丁旅遊成流量密碼，但對於外國遊客來說，恆春半島仍是全世界難以取代的景點之一，一名加拿大遊客ALEX，在當地旅遊一個半月仍依依不捨，離開前特別到恆春鎮公所向鎮長尤史經打氣，承諾回國會宣揚墾丁的好，也心疼當地近年受到的過度攻擊。

ALEX一早帶著小禮物送給尤史經，曾在台灣學過中文的他，也特別稱讚恆春半島「好棒的不得了！」希望恆春居民不要因為不理性的攻擊失落，用一個外國人的角度來看，當地自然風光及濃厚人情味，都是讓他願意留下一個半月旅行的原因，鎮長尤史經也回贈充滿台灣味的春聯，希望他多向外國友人宣傳恆春之美。

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尤史經表示，墾丁是恆春鎮的一個里，也是全世界知名的旅遊及生態景點，近年許多爭議並不是當地旅遊的全貌，恆春鎮公所會持續做好環境的維持及行銷，相信對於全世界觀光客來說，恆春半島仍有台灣最棒的山海風華。

鎮長尤史經贈送加拿大遊客充滿台灣味的春聯，希望他多向外國友人宣傳恆春之美。 （記者蔡宗憲攝）

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