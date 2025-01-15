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    中捷藍線年中動工 中運量系統每列車廂3至4節

    捷運藍線示意圖。（市府提供）

    捷運藍線示意圖。（市府提供）

    2025/01/15 08:07

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線在2021年4月25日正式營運後，台中市民殷切希望第二條捷運快動工，台中市捷運工程局表示，中捷藍線預計今年年中動工，會先從機電系統及位在龍井的機廠土木建築先開工，而主體工程則是明年，考量藍線運量加大，預估每一列車廂為3至4節，比綠線2節還長，預計2035年完工。

    交通部長陳世凱日前到台中市考察多條捷運工程進度，同意捷運綠線延伸段會一次「一次核定分階段施工」，台中捷運綠線延伸工程預計今年底提出綜合規劃，捷運紅線也會在今年4月進行可行性研究的決標，而綜合規劃及基本設計都已通過中央審核中捷藍線究竟何時動工？捷運工程局表示，會在今年第二季及第三季間，也就是年中動工。

    捷運工程局表示，捷運藍線動工的系統會先從機電系統開始動工，會進行車輛設計等系統招標作業，如車輛多寬等，是屬於中運量系統，考量藍線的運量高於綠線，因此車廂預估3至4節，一定比綠線2節車廂長。

    此外，同時會進行位在龍井的藍線機廠的土木建築的開工，該機廠位在中科西南向道路旁。

    捷運工程局表示，至於如橋梁、隧道的打通的主體工程，預計明年展開。

    捷運藍線全長24.8公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

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