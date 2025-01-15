1/15各報重點新聞一覽

桃園市公民民團體發動罷免不適任藍委行動，目前擴及桃市全區，喊出「光復 桃園，六區全罷」。（記者黃政嘉攝）

2025/01/15 06:44

自由時報

民間團體全台出擊 推動連署罷免22藍委

藍白立委上任以來違憲擴權，強修憲訴法、選罷法等引發違憲爭議，也點燃民眾怒火。由於民眾黨八位不分區立委依法不能罷免，由民間發起的割藍委行動，已如火如荼展開，多個縣市的罷免團體已針對廿二位國民黨區域立委推動罷免提議連署，將在最適當時機送件；但國民黨也揚言罷免民進黨區域立委反制。

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藍白殺紅眼 幅刪凍軍事、民防預算 綠委：不顧中國武嚇 國安漏洞幫凶

立法院朝野黨團今起將就今年度中央政府總預算案展開協商。面對中國不斷對台軍事威嚇，國民黨、民眾黨立委仍提案大幅刪凍軍事與民防相關預算，包括民眾黨團提案刪軍事設備及設施預算三％、國民黨團針對潛艦後續艦十九．九億餘元預算凍結九成，民防訓練場地第一期整修工程計畫約三．二億元，也被國民黨立委提案全刪。

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西進違法背書 慘賠3億 台肥前董事長鍾榮吉 判刑5年

台灣肥料公司於十四年前轉投資赴中國設廠，違法替其轉投資公司背書擔保貸款，終致損失一○○一萬餘美元（約三億九百萬新台幣），台北地檢署認為是經營階層決策，造成公司重大損害，起訴時任台肥董事長的前立法院副院長鍾榮吉等三人；台北地院昨依證券交易法之特別背信罪，判處鍾榮吉五年有期徒刑。可上訴。

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聯合報

中央政府總預算案今起協商 部會文宣費擬全砍

朝野黨團今起密集協商今年度中央政府總預算案，藍白黨團鎖定部會文宣費大砍預算。國民黨團提案全數刪除各部會媒體文宣費，數發部、ＮＣＣ與陸委會業務費刪減至一元；民眾黨團提案大砍十％總預算，行政院與農業部的特別費全刪光。

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全台PM2.5測值 環團質疑低估

環境部日前公布去年空氣品質監測結果，截至去年十一月底，全台PM2.5年平均濃度十二點五微克／立方公尺，較前年十三點七微克／立方公尺已有改善。台灣健康空氣行動聯盟質疑，目前全台法定手動PM2.5測站卅一處，自動測站七十八處，環境部不採納自動測站數據，導致PM2.5數值可能低估。

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中國時報

輝達亞洲總部設台北

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預定本周來台出席台灣分公司尾牙，人尚未到，輝達亞洲總部花落台灣何處，再掀熱議。已有11縣市政府爭取輝達進駐，不過國發會主委劉鏡清14日疑似說溜嘴，提前為輝達「放榜」，宣布輝達亞洲總部將設在台北，亞洲研發中心會設在高雄。但國發會稍後出面滅火表示，輝達亞洲總部地點應當由輝達宣布。

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基隆市府要求台電重提評估

台電的協和電廠四接工程17日將闖關第6次環評初審，正反雙方繼續出招。支持開發的基隆市中山區24名里長15日將至台北召開記者會，說明挺台電的理由。對開發案有疑慮的基隆市府14日要求，台電重提四接東移案後，因保育區填海範圍有異，應重提評估予市府審查。環境部長彭啟明籲請正反雙方尊重環評制度，否則易造成社會嚴重對立。

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國民黨團凍結18億元潛艦國造預算，僅留2億元。 （資料照，台船提供）

台肥14年前轉投資赴中國設廠，時任董事長的前立法院副院長鍾榮吉等違法背書擔保貸款損失3億多元，台北地院昨判刑5年。（資料照）

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