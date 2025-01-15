高雄過埤土地公「博杯」送金龜、金元寶 民眾逛燈會博好彩頭！

過埤福德宮「博杯」送金龜、金元寶，還推出被譽為「龍的傳人」木雕藝術家官勝彬作品小龍座。（記者陳文嬋攝）

2025/01/15 00:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區過埤福德宮將於1月18日推出「博杯」送黃金龜、金元寶，還能參加摸彩最大獎是電視機，結合高雄市最早燈會「鳳山光之季」同日登場，民眾逛燈會試手氣，開春博得好彩頭。

鳳山過埤福德宮為地方信仰中心，將於1月18日上午8時至2月16日下午6時，舉辦博杯得黃金龜、金元寶活動，並於2月16日上午8時至下午6時公開競杯，晚間7時舉辦摸彩活動。

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主委簡仁爘表示，民眾博得1個聖杯就進入決賽，2月16日公開競杯，以次數多者獲得勝利，最大獎黃金龜8錢重、價值超過12萬元，其次金元寶有8個，各2錢重、價值3萬元。

民眾當晚也能參加摸彩，廟方準備50多個獎項，最大獎是電視機，還有冰箱、洗衣機等；另有開運招財金色及銀色錢母、項鍊及紅包袋等，免費與民眾結緣，招財保平安。

值得一提的是，被譽為「龍的傳人」木雕藝術家官勝彬精心打造小龍座，盛情贊助廟方，並簽名落款留念，廟方表示，深具紀念價值，可放置金銀錢母，象徵升官發財。

總幹事簡慶滿表示，賜財土地公很靈驗，各地信徒眾多，舉辦博杯得黃金龜、金元寶及摸彩雙層大好康活動，讓民眾財運滿滿，好運一整年。

鳳山區公所也於1月18日至2月12日舉辦「鳳山光之季」燈會，以大東濕地公園為主，串聯台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」、中華街商圈等景點，全長1.3公里，打造13座主題燈，民眾漫步賞燈外，走廟「博杯」拚好運，也能祈福保平安。

被譽為「龍的傳人」木雕藝術家官勝彬精心打造小龍座，盛情贊助過埤福德宮，可放置金銀錢母，象徵升官發財。 （記者陳文嬋攝）

過埤福德宮「博杯」送金龜、金元寶，還推出開運招財項鍊等多樣結緣品。（記者陳文嬋攝）

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