南市勞工局健身餐盒職訓班 「增肌減脂」年菜秀成果

南市勞工局開辦健身餐盒製作班職訓課程，端出增肌減脂年菜料理。（中華醫事科大提供）

2025/01/14 23:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市勞工局職訓就服中心開辦健身餐盒製作班，今天期末成果發表，25位學員大展廚藝，由於農曆春節將至，更端出不會造成體重負擔的「增肌減脂」年菜料理，實務技能精彩呈現。

健身餐盒製作班歷經360小時理論與實務課程，今天結訓，勞工局長王鑫基、就服中心主任梁偉玲等都專程觀禮，見證學習成果，現場除展示一系列美食，還以流行的韓國舞曲「APT」進行開場表演，增添熱鬧氣氛。

請繼續往下閱讀...

農曆春節即將到來，發表會還以「增肌減脂過好年」為主題，製作既能享受美食，又不必擔心造成體重負荷的應景料理，透過精湛廚藝，展現學習成果。

學員分組端出的年菜料理，有普羅旺斯香料烤雞腿捲、洋菇腰果綠花椰、無水滷味、沙拉優格，以及藜麥洋蔥飯與烤時蔬等組合的曼妙輕食餐。包括以橄欖油毛豆鮭魚拌鮮蝦、高麗菜捲、義式溫烤時蔬與莫扎里拉乳酪、優格蔬菜水果沙拉，與芹香堅果素小魚乾等組成的地中海饗宴。

黃金泡菜福袋、香草野菇、青蔥洋芋泥、紫米飯丸、蒔蘿鱈魚、小番茄等組成的活力健身餐；以及煎麥年魚排、托斯卡尼番茄筆尖麵、美式炒洋芋、起司鮮蔬香橙油醋汁、乾燒時蔬海鮮球與時蔬洋蔥炒彩椒等組合的肌霸養成餐。

還有魚香上海菜飯、葉片鮮蔬鬆、油封鯷魚橄欖時蔬、一品百花鑲雞排、寒天時蔬佐怪味醬，與塔香五味素蚵酥組成的輕醣幸福餐。

勞工局委託中華醫事科大開辦這次的職訓課程，副教授陳南吟說，國內健身族群漸增，相關餐食也隨之成長，帶動市場商機，造就技術人才的需求。

陳南吟提到，課程設計涵蓋增肌減脂料理、地中海料理、低醣料理等實務，還有紓壓小點與健身飲品的製作，必須學習100道以上的餐食，內容豐富、紮實，希望學員結訓後，都能順利進入職場就業。

勞工局不僅輔導學員參加食物製備單一級技術士考照，課程期間也積極安排廠商到校徵才、媒合，提供面試的機會與管道，希望達到結訓後立即就業的目標。

南市勞工局開辦健身餐盒製作班職訓課程。（中華醫事科大提供）

南市勞工局開辦健身餐盒製作班職訓課程，以廚藝展現學習成果。（中華醫事科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法