蛇年紅包自己「印」 台江黑琵季系列活動有亮點

台江國家公園管理處舉辦「2025台江黑琵紅包拓印｣活動，讓民眾手作拓印特色紅包袋。（台江國家公園管理處提供）

2025/01/14 22:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕春節快到了，趕快準備春聯紅包過好年！國家公園署台江國家公園管理處將於1月18、19日在七股黑面琵鷺賞鳥亭，舉辦「2025台江黑琵紅包拓印｣活動，讓民眾手作拓印在地特色的黑琵斗方春聯與紅包袋。

台江國家公園園區擁有遼闊魚塭濕地，成為保育類黑面琵鷺來台灣度冬時主要的棲息覓食區域，多年來積極推動黑面琵鷺保育工作，進行生態友善魚塭與棲地試驗推廣，將私人魚塭打造成更適合黑面琵鷺等指標性物種覓食的友善棲地。

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園區七股「黑面琵鷺賞鳥亭」是觀賞黑琵與濕地生態最佳景點，台江處與民眾歡慶迎新年，將台江黑琵意象融入傳統節慶的喜樂與生活品味中，共設計9款陶燒拓印版畫，邀請大家於1月18與19日來七股黑面琵鷺賞鳥亭手作拓印春聯與紅包袋，同時認識黑面琵鷺及濕地生態，共同攜手保護黑面琵鷺，一起在台灣土地上幸福過好年。

台江處表示，活動現場報名，當日早上10點開始至下午4點，每人以拓印2個紅包袋或1個斗方春聯為原則，民眾親子家庭參加，也可以「全家很『黑琵Happy』」。

「2025台江黑琵紅包拓印｣活動，讓民眾手作拓印黑琵斗方春聯。（台江國家公園管理處提供）

「2025台江黑琵紅包拓印｣活動，讓民眾全家很「黑琵Happy」。（台江國家公園管理處提供）

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