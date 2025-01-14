傳承父親遺志捐桃消2勘災車 今再捐53萬救災設備

沈家4兄弟姐妹捐贈價值53萬元的水下無人機、潛水專業套裝及加裝勘災車邊帳棚、置物櫃等設備，由第四大隊大隊長陳莉婷代表接受。（桃市消防局提供）

2025/01/14 23:31

〔記者李容萍／桃園報導〕台北市沈皎、沈皓、沈皜、沈皒4兄弟姊妹為完成已故父親沈甲憲熱心公益、「多為偏鄉做一點事」遺願，繼去年8月捐贈2輛價值200萬元的災情勘查車給桃園市消防局第四大隊復興分隊及巴陵分隊，今（14）日再度捐贈價值53萬元的水下無人機、潛水專業套裝及加裝勘災車邊帳棚、置物櫃等設備，由第四大隊大隊長陳莉婷代表接受。

陳莉婷對年逾7旬沈家4兄弟姊妹實現父志善舉表達感謝，該批設備將配發復興、巴陵分隊，做為提升山區救援、救災利器。

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復興分隊為感謝沈家4兄弟姊妹義舉，隊員現場演示水下無人機套裝組、潛水專業套裝等科技裝備器材，搜尋民眾溺水時，利用水下無人機高清鏡頭傳送即時影像給水面操作員，經確認目標，救援人員下潛打撈，增加救援速度，災情勘查車邊帳、置物櫃，讓消防救援人員山域搜救時，可快速建立前進指揮所，幫助救災人員山域搶救時效及安全，「物盡其用」也獲得沈家4兄弟姊妹肯定。

據了解，已故沈甲憲曾在貿易公司經營超過40年，對工作充滿熱情，其專業成就獲得廣泛尊重。平日熱心助人，積極參與社會公益，經常捐款給基金會及紅十字會，為社會盡一份心力，如今沈家4兄弟姊妹也同心把父親對於照顧偏鄉的愛傳下去。

沈家4兄弟姐妹捐贈價值53萬元的水下無人機、潛水專業套裝及加裝勘災車邊帳棚、置物櫃等設備，由第四大隊大隊長陳莉婷代表接受。（桃市消防局提供）

復興分隊隊員現場演示水下無人機套裝組、潛水專業套裝等科技裝備器材。（桃市消防局提供）

復興分隊隊員現場演示水下無人機套裝組、潛水專業套裝等科技裝備器材。（桃市消防局提供）

復興分隊隊員現場演示水下無人機套裝組、潛水專業套裝等科技裝備器材。（桃市消防局提供）

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