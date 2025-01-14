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    民間企業捐贈復康巴士 台南有愛溫暖人間

    中華民國全國商業總會常務理事吳清綠（右3）捐贈南市復康巴士，市長黃偉哲（左2）代表受贈並致贈感謝狀。 （台南市府提供）

    中華民國全國商業總會常務理事吳清綠（右3）捐贈南市復康巴士，市長黃偉哲（左2）代表受贈並致贈感謝狀。 （台南市府提供）

    2025/01/14 22:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕中華民國全國商業總會常務理事吳清綠熱心公益，偕同子女聯合捐贈南市復康巴士，市府今（14）日舉行捐贈儀式，市長黃偉哲代表受贈並致贈感謝狀，愛心善舉為城市注入溫暖力量。

    吳清綠為福農貿易總裁，將南市的農產品推展至世界各地，因有感身心障礙者交通不便，與子女吳俊泰、吳俊璋、吳貞瑩共同出資捐贈一輛復康巴士，並為紀念父親大愛，以父親之名命名為「能治號」，盼與政府齊心關懷社會。

    市長黃偉哲表示，南市身心障礙人口數至去年12月底有10萬1014人，其中肢體障礙人數共2萬9616人，占身心障礙人數30％，因此許多身障朋友需要交通接送協助服務。感謝吳氏家族的大愛貢獻，公私協力完善社會褔利服務，也相信藉由民間的資源挹注，可以讓社褔的能量更加倍，未來能號召更多善心人士及企業投入社會公益。

    社會局表示，南市目前已有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年平均可提供25萬趟次以上服務，而這些車輛多數由民間企業、團體或市民個人所捐贈，此外，市府也將汰換使用年限已逾10年以上的老舊復康巴士，持續落實提升身心障礙者生活品質，致力營造無障礙友善環境。

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