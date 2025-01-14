蛇宓隆發！小龍身形的藝術盆景帶好運祝福

蛇年到，盆景植物極具藝術美感的曲折枝條，猶如小龍的身形意象，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/14 22:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接新年到來，台南市政府推出「蛇宓隆發」春聯賀詞，祝福大家平安喜樂；而歸仁區農會七甲五街花卉產銷班也以更活潑的手法創作盆景藝術，取材壽娘子、黃瑾、真柏、羅漢松…等容易雕塑的植物，打造如小龍般的靈動形象，意味自在地穿行天地，代表諸事順利，相當討喜。

七甲五街花卉產銷班長黃毅斌說，盆景素材的運用還有葫蘆竹，但必須在嫩芽時就予以雕塑，成形的迂迴、曲折度會更高，甚至能向上延展，象徵逐步高昇，有「蛇來運轉」的吉祥寓意。

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黃毅斌提到，相較之下，葫蘆竹是新近開發的盆景創作，且更具藝術美感，尤其一直蜿蜒地向前開展，代表著持續締造佳績，扶搖直上，有蛇年行大運之意，農曆春節將至，頗受歡迎。

黃毅斌指出，農曆年應景花卉正陸續上市，蝴蝶蘭、報歲蘭、虎頭蘭…等盆栽都是熱門的傳統品項，隨著春節腳步接近，買氣漸旺。

七甲五街花卉產銷班長黃毅斌取材葫蘆竹進行蛇年的盆栽藝術創作，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

蛇年到，盆景植物極具藝術美感的曲折枝條，猶如小龍的身形意象，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

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