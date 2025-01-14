為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    蛇宓隆發！小龍身形的藝術盆景帶好運祝福

    蛇年到，盆景植物極具藝術美感的曲折枝條，猶如小龍的身形意象，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

    蛇年到，盆景植物極具藝術美感的曲折枝條，猶如小龍的身形意象，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/14 22:44

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕迎接新年到來，台南市政府推出「蛇宓隆發」春聯賀詞，祝福大家平安喜樂；而歸仁區農會七甲五街花卉產銷班也以更活潑的手法創作盆景藝術，取材壽娘子、黃瑾、真柏、羅漢松…等容易雕塑的植物，打造如小龍般的靈動形象，意味自在地穿行天地，代表諸事順利，相當討喜。

    七甲五街花卉產銷班長黃毅斌說，盆景素材的運用還有葫蘆竹，但必須在嫩芽時就予以雕塑，成形的迂迴、曲折度會更高，甚至能向上延展，象徵逐步高昇，有「蛇來運轉」的吉祥寓意。

    黃毅斌提到，相較之下，葫蘆竹是新近開發的盆景創作，且更具藝術美感，尤其一直蜿蜒地向前開展，代表著持續締造佳績，扶搖直上，有蛇年行大運之意，農曆春節將至，頗受歡迎。

    黃毅斌指出，農曆年應景花卉正陸續上市，蝴蝶蘭、報歲蘭、虎頭蘭…等盆栽都是熱門的傳統品項，隨著春節腳步接近，買氣漸旺。

    七甲五街花卉產銷班長黃毅斌取材葫蘆竹進行蛇年的盆栽藝術創作，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    七甲五街花卉產銷班長黃毅斌取材葫蘆竹進行蛇年的盆栽藝術創作，頗受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

    蛇年到，盆景植物極具藝術美感的曲折枝條，猶如小龍的身形意象，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

    蛇年到，盆景植物極具藝術美感的曲折枝條，猶如小龍的身形意象，相當討喜。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播