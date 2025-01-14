靈鷲山推走春求財求好運 生肖屬「蛇」免費領法財一桶金

蛇年推出限量「法財一桶金」，要獻給生肖屬蛇的幸運兒。（靈鷲山佛教教團提供）

2025/01/14 22:04

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆春節年假長達9天，正是全家走春好時機，靈鷲山推出「法財一桶金」，讓民眾在新春期間感受濃厚的年味，並為自己和家人求財求好運。屬蛇的民眾只要出示身分證即可免費獲得經過加持的小桶金；參與護持建寺信眾，則可獲得象徵財富圓滿的第一桶金；另外，民眾只要在指定地點打卡或留下五星好評，就能獲得精美好禮，為新春增添喜氣。

靈鷲山擁有絕佳景觀可俯瞰太平洋壯闊海景，漫步羅漢步道時光變得緩慢而溫柔，彷彿時間為此停留，而道場寧靜的氛圍，讓人忘卻塵囂的喧擾與紛雜，陶醉在靜心與淨心；民眾來到天眼門前，可欣賞世界各大宗教的古老圖騰雕刻藝術，並在平安鐘前虔誠祈福，為自己和家人帶來平安和好運；此外，親子共遊還可參加手寫春聯活動，將新年願望寫下並貼在財福到春聯牆上，招財又納福。結束也可至附近的東北角海岸風景區、卯澳漁村、馬崗漁港、台灣的極東點三貂角燈塔，或草嶺古道走春。

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靈鷲山在春節期間也安排祈福活動，信眾可到財寶宮殿禮拜財寶天王，參加財神法會，點亮五方佛燈，祈求正法財、受用財和眷屬財，獲得3種永恆財富；上院開山聖殿有舍利加持聖儀，下院金佛殿則有「牽佛祈願，抽觀音籤」活動，讓信眾在新年為自己和家人祈求平安、健康和事業順利；初三到初五在3樓安排年味十足的「與師有約」活動；地下1樓五觀堂則有準備平安麵。

靈鷲山開山住持心道法師說，面對蛇年的曲折變化，每個人只要存好心，放下舊有的習氣與執著，做什麼事情都能為彼此共好而努力，大家同心協力去找到適當的方向，從個人、到社會、國家，乃至天地宇宙萬物之間，就能和合共生、相依共存，自然可以脫殼自在，百福齊生。

圓通寶殿禪堂可抄寫《心經》。（靈鷲山佛教教團提供）

金佛殿「牽佛祈願，抽觀音籤」特別活動，一次牽到3尊金佛佛手。（靈鷲山佛教教團提供）

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