桃機春節日平均運量估14.2萬人 較去年成長10％

迎蛇年春節，桃園機場1月20日起進入疏運高峰期，桃園機場公司提醒旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續。（桃機公司提供）

2025/01/14 21:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕即將迎來春節9天連續假期，桃園機場表示，春節期間每日平均運量預估14.2萬人，較去年成長約10%。桃機提醒旅客航班起飛前3小時抵達機場辦理報到，善用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項，多加搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸。

桃園機場公司表示，為期9天的農曆春節假期於1月25日展開，今年春節疏運為1月24日至2月3日，共計11天，增加客運包機14架次、加班機103架次，總運量逾159萬人次。

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根據航班運量預報系統顯示，桃機自1月20日寒假起開始進入旅運高峰期，尖峰日包括1月23日、25日、26日、28日（除夕）、30日（初二）、2月1日、2日，每日運量預估均超過14.5萬人，其中上班日前一天2月2日為最高，預估約近15萬人次。

桃機公司提醒，假期開始階段出境人潮較多，收假前則以入境旅客為主。桃機出境尖峰時段為每日上午7至9時、下午2至3時及晚間11至午夜12時；入境尖峰時段為每日凌晨5時、下午1至5時及晚間8至10時。

桃機公司表示，疏運高峰期間偕同CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）及服務大聯盟等單位嚴加整備，依據人數預報資訊及航班即時動態，加強資源調度提升服務量能，協助旅客通關。

桃機公司提醒旅客，善用網路報到、自助報到、自助行李託運及自動通關等智慧化服務；出境過安檢前先把水瓶倒空，並取出隨身筆電，冬日保暖衣物穿脫費時，預先脫下外套、帽子、圍巾及皮帶；航廈內禁止騎乘電動行李箱、自行車及滑板車等載具，呼籲旅客遵守規定使用牽行或行李推車。

因應春節機場人潮高峰，桃機公司也建議旅客多搭乘機場捷運、客運巴士等大眾公共運輸，排班計程車也會全力投入疏運，桃機公司將滾動檢討協調聯外交通服務單位機動增班；自行駕車旅客及接機親友，可先下載桃機官方APP，或透過桃機官方網站，即時掌握交通及停車場剩餘車位動態。

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