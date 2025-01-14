台南另類選舉 補教協會今年改會員代表制競選

南市補教協會12日晚舉行理監事改選，在南市教育局長鄭新輝（中）見證監交下，第12屆理事長黃譯鋒（左）交棒給第13屆新任理事長洪嘉鴻（右）。（南市補教協會提供）

2025/01/14 22:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南補教界重新洗牌，今年南市補習教育事業協會改選理監事，同時首度進行會員代表制選舉，全市分成3選區，共選出41位會員代表，宛如另類選舉！

南市立案補習班與課照中心總數達1546家，加入協會會員有323家，全市分成3選區，第1選區有4席會員代表，第2選區有19席會員代表，第3選區有18席會員代表，共選舉出41位會員代表，另有7人候補。

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本屆新任理事長洪嘉鴻說，協會改為會員代表制，希望能夠打造協會團隊成為「行動理監事」，全力協助服務會員，大致上每個區每個會員代表服務八名會員，各區也都可以找理監事協助，以致力推動補習教育的專業發展。

卸任理事長黃譯鋒則有感而發說，4年任內對他而言，可說是1場「驚險又感動的大冒險」，從接任一開始不被看好、被唱衰，如今會員數從169家增加到超過300家，增加了1倍以上，這一路走來不容易，他感謝歷屆理事長協助與協會幹部們共同努力，也期待協會在新任理事長的帶領下更加茁壯。

南市補習教育事業協會在福爾摩沙遊艇酒店舉行第13屆第1次會員大會，超過千名補教會員及從業人員參與，同時進行第13屆理監事改選，在台南市教育局長鄭新輝監交下，洪嘉鴻接任新任理事長。包括中華民國補習教育全國總會長楊佳叡、全國18個縣市友會理監事代表都到場共襄盛舉。

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