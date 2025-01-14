新北行人專用與早開時相 今年規劃增至1100處

新北市今年將持續進行樂齡環境包含公園、醫院周邊改善；圖為輔大醫院外觀。（記者董冠怡攝）

2025/01/14 21:39

〔記者董冠怡／新北報導〕人本交通、行人友善！新北市交通局今於道安會報中表示，今年改善目標包含行人專用與早開時相增設180處至1100處、檢討30處捷運站周邊200公尺範圍內的友善步行空間，以及優先擇定行人密集場所、無法設置人行道但人流又多的巷弄，各別劃設行人友善區、優先區，預計設置2處。

交通局專門委員林昭賢表示，持續針對大眾運輸場站、公園、醫院、學校周邊路口及行人多事故路口優先評估，截至去年底，已完成改善920件行人早開、專用時相，例如三重區重新路、文化南路口；新莊區中正路、新泰路口；新店區北新路、民權路口，3處皆位於交通要道，而且鄰近捷運站或商圈，人車眾多。

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林昭賢指出，設置行人專用時相後，會減少行車綠燈的秒數，相對會增加行車延滯時間，將繼續觀察調整，從中求取平衡點。後續行人號誌時相調整，也會配合永續提升人行安全路口改善計畫、捷運生活圈友善步行計畫、樂齡環境及通學環境改善專案檢討，今年底目標提高至1100處。

此外，系統性檢視人本通行環境，檢討30處捷運站周邊200公尺範圍內的友善步行空間，以及公園、醫院及高齡機構周邊40處路口，並累計完成檢討改善120所國、高中周邊通學環境；去年於三重、汐止、三峽、中和、金山、新莊、樹林、蘆洲共10校，設置通學區，劃設速限30公里、當心兒童標示，今年原則上也是至少10校。

他提到，為期4年的捷運生活圈友善步行計畫，前2年（2023至2024年）已檢討周邊100公尺路口，今年會再將前30站擴大至200公尺，優先針對進出站人數較多的永安市場、景安、新店區公所、板橋及府中站執行；樂齡環境改善會就板橋第一運動場、三重綜合運動場、永和仁愛公園、輔大醫院及雙和醫院等較大型的公園或醫院周邊路口去檢討；國、高中周邊通學環境已會勘111校、改善103校，剩餘20校今年將全數完成。

另優先擇定醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊道路範圍，劃定實施「行人友善區」，並視現地交通環境狀況，就無法設置人行道且人流較多的巷弄，規劃「行人優先區」，今年預計設置2處。

林昭賢說明，行人友善區、優先區的地點尚未確定，內政部國土管理署要求至少2處，有先挑選淡水學府路周邊（全民參與街道改善平台票選上榜）、板橋忠孝國中周邊、三重行政中心周邊，以及蘆洲空中大學周邊，後續會再進行詳細評估、規劃。依據行人交通安全設施條例，行人友善區會事前辦理地方說明會及公告，區域內會有相關交工管制標誌、標線、號誌，提醒用路人。

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