台南春節交通重點曝34處 仁德交流道北向入口匝道部份時段封閉

因應1月31日至2月2日，仁德交流道北向入口匝道部份時段封閉，將設車輛改道指示標誌，引導民眾行駛替代道路。（南市府提供）

2025/01/14 21:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市警察局今（14）日在市政會議專案報告，掌握春節期間返鄉（工作）車潮外，將針對重點交流道、賣場、運輸站、祭祀廟宇、夜市及景點等34處，於周邊道路派遣疏導警力，即時掌握路況，以適時調整交通管制。

南市交通大隊長洪國哲表示，今年春節連假自1月25日至2月2日，長達9天，參酌去年春節連假狀況，預估這次連假每日交通尖峰狀況，於重要處所規劃交通疏導勤務，並與交通局、大台南智慧交通中心等單位密切聯繫適時調控因應策略。

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重點包括永康交流道、大灣交流道、仁德交流道、關廟交流道；高鐵台南站、台南火車、台南轉運站；好市多周邊，安南果菜市場；南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇、鹿耳門天后宮、土城聖母廟、南區富貴南山；花園夜市、大東夜市；麻豆圓環、湯德章紀念公園（民生綠園）周邊、東門圓環；菁寮俗女村、河樂廣場、水交社文化園區、左鎮化石館、山上水道博物館、虎頭埤風景區、六甲落羽松、梅嶺風景區、七股鹽山、關子嶺風景區、都會公園奇美館、海安商圈及台南美術館、孔廟園區、赤崁樓園區、安平商圈。

此外，因應高公局預定1月31日（大年初三）至2月2日（大年初五），每日上午10時至下午6時封閉仁德交流道北向入口匝道，經與交通局現地會勘，將於永大路二段與中山北路口、永大路二段與大灣路口、永大路一段與崑大路口、高速一街與復興路口、高速一街與太子路口、中正路三段與太子路口，設置車輛改道指示標誌，引導民眾行駛替代道路，以利紓解車潮。

洪國哲表示，春節期間為避免交通事故的肇事車輛，占用道路影響車流，將機動指揮調度巡邏或鄰近崗哨員警優先前往處理蒐證、定位並協助移置車輛，不待專責處理單位（如交通分隊或轄區派出所）抵達，將會迅速排除事故，以利恢復車流順暢。

台南市長黃偉哲表示，若有道路工程施作，希望年前可以完善，如果沒辦法完成，在工區的安全也要特別注意夜間燈號與安全燈光標示清楚，避免民眾誤闖，不要造成交通事故，讓過往行人車輛可以順利安全通過。

台南市警察局與大台南智慧交通中心等單位將於春節期間密切聯繫，適時調控交通號誌以維行車順暢。（台南市府提供）

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