中壢家長會長協會送暖 贈1900位學生每人500元禮券

桃園市中壢家長會長協會今日舉辦「暖心壢量－匯聚愛心寒冬送暖」活動。（桃園市政府提供）

2025/01/14 20:00

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢家長會長協會今（14）日舉辦「暖心壢量－匯聚愛心寒冬送暖」活動，由協會理事長也是桃園市議員黃崇真率領會員在歲末年終之際關懷學校弱勢，發放每位清寒學生500元禮券，受惠對象涵蓋中壢、龍潭、觀音、平鎮、楊梅以及桃園特殊教育學校共計61所學校，計有1900位學生受惠。

桃園市副市長蘇俊賓出席活動感謝家長會長協會，持續推動公益，透過「善的循環」讓1900位中低收入學生在寒冬中感受到溫暖，也為桃園帶來幸福感。

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蘇俊賓指出，家長會的成員皆充滿熱忱，不僅關心自己的孩子，更透過資源整合，關懷校內需要協助的學生，共同提升教育品質，也在這些學生心中種下善良的種子。他並分享一則小故事，一位連續三年贊助寒冬送暖活動的企業主，因年幼時受過他人幫助，如今透過實際行動回饋社會，將這份善意傳遞下去，便是公益最珍貴的意義。

黃崇真則說，協會自成立以來，秉持「熱忱、溝通、關懷」以關懷弱勢學生及促進青少年福祉為核心目標；今年將年菜捐贈活動升級為公益列車專戶，不僅捐贈本市61所學校1900名中低收入學生年菜，更積極關注學生的心理健康，期望不只是給孩子物質上的幫助，更要成為他們人生的燈塔，為他們的未來提供希望與方向。

包括市議員彭俊豪、市府教育局長劉仲成、中壢區長李日強、元生國小校長林正義及家長會長協會成員等人均一同出席。

桃園市副市長蘇俊賓感謝家長會長協會，持續推動公益，透過「善的循環」讓1900位中低收入學生在寒冬中感受到溫暖。（桃園市政府提供）

桃園市中壢家長會長協會協會理事長也是桃園市議員黃崇真強調，將持續推動公益。（桃園市政府提供）

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