免費處理廢家具倒數！彰化縣26鄉鎮市清運時間一次看

彰化縣環保局推出免費清運服務，讓民眾年前大掃除進行「斷捨離」更輕鬆。（圖環保局提供）

2025/01/14 19:43

〔記者張聰秋／彰化報導〕農曆年前，不少民眾忙著汰舊換新，彰化縣環保局推出免費清運服務，讓民眾「斷捨離」更輕鬆，只要依各鄉鎮市清潔隊的開放時間登記預約，就能安排免費清運，讓家裡煥然一新，迎新年。

環保局也整理出各地清運時間及清潔隊聯絡方式，方便查詢。環保局提醒，23個鄉鎮市公所將在27日小年夜起停止接受預約，屆時只剩3個鄉鎮還能受理。過了截止清運時間，千萬不要亂丟家具，被抓到就會依《廢棄物清理法》處罰，處罰金額最高6000元，比花錢請人清運還貴，得不償失。

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環保局整理出全縣26個鄉鎮市年前大型家具清運預約登記時間，從昨天（13日）起到28日除夕當天，其中，鹿港、埔鹽僅開放3天到15日止，秀水、北斗、福興、二林、芳苑受理到17日，溪湖、和美、花壇、大村、埔心、伸港、二水、田中開放預約到20日，芬園、社頭到21日。

田尾開放預約到22日，員林到23日，竹塘、永靖、彰化開放到24日，溪州25日，埤頭、大城27日，線西鄉到28日除夕當天還能協助清運，是全縣開放時間最久的鄉鎮。

彰化縣各鄉鎮市免費清運家具時間表。（圖環保局提供）

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