為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    免費處理廢家具倒數！彰化縣26鄉鎮市清運時間一次看

    彰化縣環保局推出免費清運服務，讓民眾年前大掃除進行「斷捨離」更輕鬆。（圖環保局提供）

    彰化縣環保局推出免費清運服務，讓民眾年前大掃除進行「斷捨離」更輕鬆。（圖環保局提供）

    2025/01/14 19:43

    〔記者張聰秋／彰化報導〕農曆年前，不少民眾忙著汰舊換新，彰化縣環保局推出免費清運服務，讓民眾「斷捨離」更輕鬆，只要依各鄉鎮市清潔隊的開放時間登記預約，就能安排免費清運，讓家裡煥然一新，迎新年。

    環保局也整理出各地清運時間及清潔隊聯絡方式，方便查詢。環保局提醒，23個鄉鎮市公所將在27日小年夜起停止接受預約，屆時只剩3個鄉鎮還能受理。過了截止清運時間，千萬不要亂丟家具，被抓到就會依《廢棄物清理法》處罰，處罰金額最高6000元，比花錢請人清運還貴，得不償失。

    環保局整理出全縣26個鄉鎮市年前大型家具清運預約登記時間，從昨天（13日）起到28日除夕當天，其中，鹿港、埔鹽僅開放3天到15日止，秀水、北斗、福興、二林、芳苑受理到17日，溪湖、和美、花壇、大村、埔心、伸港、二水、田中開放預約到20日，芬園、社頭到21日。

    田尾開放預約到22日，員林到23日，竹塘、永靖、彰化開放到24日，溪州25日，埤頭、大城27日，線西鄉到28日除夕當天還能協助清運，是全縣開放時間最久的鄉鎮。

    彰化縣各鄉鎮市免費清運家具時間表。（圖環保局提供）

    彰化縣各鄉鎮市免費清運家具時間表。（圖環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播