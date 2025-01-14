台北年貨大街開跑 蔣萬安、潘若迪嗨跳有氧舞蹈迎新春

2025台北年貨大街。（記者塗建榮攝）

2025/01/14 19:32

〔記者甘孟霖／台北報導〕農曆春節腳步將近，台北市迪化年貨大街也如火如荼開賣中，台北市長蔣萬安今（14日）至迪化街走逛，替年貨大街宣傳，他並與藝人潘若迪一起跳起有氧舞蹈，為今年的年貨大街揭開熱鬧的帷幕。

蔣萬安今下午5點半抵達年貨大街，甫下車就受到民眾與攤販熱烈歡迎，蔣萬安表示，今年迪化街辦理全台首個無菸年貨大街，菸味確實少了很多，希望今年年貨大街的營業額可以再突破，超越天后張惠妹在大巨蛋演唱會帶來的22億元商機。

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他說，今年除了無菸年貨大街外，也擴大舉辦去年廣受好評的免費接駁車，新闢了捷運北門站到迪化商圈的直達車，讓民眾可以更方便抵達；今年也與藝術家吳騏合作，讓「年貨30限定守護神」巨偶降臨迪化商圈；現場除了年貨攤販外，還有DIY紅包袋、春聯、闖關打卡等互動攤位，好吃又好玩。

台北迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和表示，今年迪化年貨大街改變很大，感謝商家、居民們願意協商，讓商圈能夠邁向國際化，今年也把過往較為嘈雜的大聲公禁止，環境變得更加舒適。

他說，過往年貨大街每年都有上百噸的垃圾，今年也特別推行紙箱回收，預估能夠減少一成，也就是十噸的垃圾量。

宣傳活動結束後，蔣萬安一行人也繼續在迪化街走逛，除了大啖美食、消費買年貨外，也至霞海城隍廟參拜，祈求來年一切順利。

2025台北年貨大街。（記者塗建榮攝）

台北市長蔣萬安（左）14日出席2025台北年貨大街迪化走街活動，台上跳熱身操。（記者塗建榮攝）

台北市長蔣萬安（右四）今（14日）至迪化街走逛，並和藝人潘若迪（右三）一起跳起有氧舞蹈宣傳年貨大街。（記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安今（14日）至迪化街走逛，替年貨大街宣傳。（記者甘孟霖攝）

台北市長蔣萬安14日出席2025台北年貨大街迪化走街活動，發早春紅包。（記者塗建榮攝）

台北市長蔣萬安今（14日）至迪化街走逛，並至霞海城隍廟參香。（記者甘孟霖攝）

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