為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東一年四季都好玩！縣府公布2025十大觀光活動

    屏縣府公布2025十大觀光活動。（屏東縣政府提供）

    屏縣府公布2025十大觀光活動。（屏東縣政府提供）

    2025/01/14 19:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕搶觀光人潮，屏東縣政府今天（14日）公布今年（2025年）的十大觀光活動，涵蓋一年四季，歡迎全國各地民眾邀請親朋好友一起來屏東玩。

    屏縣府表示，「北野祭 Into the Wild」將於3月14日至16日在屏東縣最北的高樹鄉登場，「南國生活節」4月接續登場，還有冰鎮5月「屏東涼夏祭」，6月「3D旅遊嘉年華」滿足陸、海、空運動體驗、海域活動7月「屏東海洋嘉年華」、10月「滿州佳樂水ASC亞洲衝浪聯盟巡迴賽」、11月有「墾丁國際馬拉松」、「四重溪溫泉季」登場。

    除大型活動外，屏縣府也準備四季型活動，喜歡港邊音樂風的遊客，可參加在新園海洋航運園區的「鹽琉開趴」，偏好質感文青風的民眾，則可到恆春半島「風域祭」一遊。

    縣府表示，2025年全年度的精彩活動計畫，涵蓋春夏秋冬四季多元活動，包括傳統文化盛會、極限運動比賽、音樂狂歡，及放鬆身心的溫泉季等，將帶給每位遊客難忘的體驗，無論是熱愛冒險、享受自然，還是尋求休閒放鬆，屏東都能滿足不同旅客的需求。屏東的住宿選擇也同樣多樣化，從海景渡假村到溫泉酒店，遊客可在享受精彩活動的同時，擁有舒適的休憩空間。

    南國生活節將於4月在恆春登場。（資料照，屏東縣政府提供）

    南國生活節將於4月在恆春登場。（資料照，屏東縣政府提供）

    屏東北野祭今年將繼續舉辦。（資料照，屏東縣政府提供）

    屏東北野祭今年將繼續舉辦。（資料照，屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播