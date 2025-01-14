屏東一年四季都好玩！縣府公布2025十大觀光活動

屏縣府公布2025十大觀光活動。（屏東縣政府提供）

2025/01/14 19:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕搶觀光人潮，屏東縣政府今天（14日）公布今年（2025年）的十大觀光活動，涵蓋一年四季，歡迎全國各地民眾邀請親朋好友一起來屏東玩。

屏縣府表示，「北野祭 Into the Wild」將於3月14日至16日在屏東縣最北的高樹鄉登場，「南國生活節」4月接續登場，還有冰鎮5月「屏東涼夏祭」，6月「3D旅遊嘉年華」滿足陸、海、空運動體驗、海域活動7月「屏東海洋嘉年華」、10月「滿州佳樂水ASC亞洲衝浪聯盟巡迴賽」、11月有「墾丁國際馬拉松」、「四重溪溫泉季」登場。

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除大型活動外，屏縣府也準備四季型活動，喜歡港邊音樂風的遊客，可參加在新園海洋航運園區的「鹽琉開趴」，偏好質感文青風的民眾，則可到恆春半島「風域祭」一遊。

縣府表示，2025年全年度的精彩活動計畫，涵蓋春夏秋冬四季多元活動，包括傳統文化盛會、極限運動比賽、音樂狂歡，及放鬆身心的溫泉季等，將帶給每位遊客難忘的體驗，無論是熱愛冒險、享受自然，還是尋求休閒放鬆，屏東都能滿足不同旅客的需求。屏東的住宿選擇也同樣多樣化，從海景渡假村到溫泉酒店，遊客可在享受精彩活動的同時，擁有舒適的休憩空間。

南國生活節將於4月在恆春登場。（資料照，屏東縣政府提供）

屏東北野祭今年將繼續舉辦。（資料照，屏東縣政府提供）

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