中市電輔車遭批太少、山海屯看不到 議員質疑「買不起嗎？」

市議員質疑電輔車太少。（記者蘇金鳳攝）

2025/01/14 19:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的YouBike 2.0不但已成民眾平時交通工具，而YouBike 2.0E的電輔車也是眾人搶，多位民進黨質疑六都電輔車設置是台中最少，只有430輛，交通局卻宣傳民眾騎YouBike 2.0E的網美照「好幸福」，事實上，電輔車在山海屯區幾乎看不到，如何有幸福感？他要求，交通局儘速增加電輔車配置，山海屯城平均布建。

交通局表示，目前台中市YouBike 2.0累計1513站，其中YouBike 2.0E電輔車430輛，平均周轉率約8.0；考量電輔車的使用習性，微笑單車每日會將電輔車配置於原市區外圍或是地形起伏明顯適合騎乘電輔車的區域，再透過民眾騎乘的自然調度，讓電輔車分散各地。

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市議員謝志忠質疑，中市全市只有430輛電輔車，但交通局卻稱「車友挑戰電輔車騎到豐原、大里、沙鹿等地，在浪漫夜景與歷史建物前拍下YouBike 2.0E的網美照好幸福。」，他強調，原縣區幾乎看不到電輔車，何來幸福？要求布建平均。

議員王立任也表示，市府應針對YouBike 2.0E電輔車與YouBike 2.0一般自行車的配置比例進行明確的規劃。特別是在沙鹿和清水等地，由於當地有許多陡坡和高低起伏的道路，電輔車更能滿足民眾的需求。

議員黃守達指出，根據交通局提供的資料，到2027年底，台中市YouBike 2.0E電輔車數量預計僅增至450輛。相較台北市目前有1250輛、新北市1380輛、桃園市1615輛、高雄市1800輛、台南市至少也有500輛；北北桃更預計要在2026年底共達8100輛的目標，台中市YouBike 2.0E電輔車的增設計畫進展太過緩慢。

議員張玉嬿表示，太平區多山，騎車上坡感受更明顯，可是到租借站放眼望去，幾乎看不到橘色電輔車，數量嚴重不足，質疑「台中是買不起嗎？」。

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