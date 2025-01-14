颱風肆虐毀壞 高雄梅山1號聯絡道復建完工恢復通行

高雄市水利局投入經費2092萬元修復梅山一號聯絡道。（讀者提供）

2025/01/14 19:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市桃源區梅山一號聯絡道為農村對外與農產運輸交通要道，因颱風肆虐造成邊坡崩塌、危害路基，水利局投入經費2092萬元，辦理災後復建工程，目前工程已完工，全面恢復通行，維護社區居民安全，並確保農業生計，提升原鄉通行與農業運輸安全。

桃源區梅山一號聯絡道為串聯農村聚落與農產品運輸的交通要道，因112年杜蘇芮及卡努颱風挾帶強降雨，導致道路邊坡崩塌、大量土砂流失，進一步危害路基穩定，嚴重影響社區居民通行與農業生計。

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水利局為防範災害擴大，籌措工程經費2092萬元，辦理災後復建工程，採用基樁及地梁，加強地基穩固，建設擋土牆及噴凝土護坡，以抑制土砂流失，提升邊坡穩定性，同時改善路面，新設過路箱涵等排水設施，優化排水系統，全面提升道路抗災能力。

儘管水利局施工期間，歷經凱米及康芮颱風侵襲，梅山一號聯絡道的路基及邊坡皆無明顯土砂流失情形，展現預期防災效果，使工程得以順利完工，道路全面恢復通行。

水利局表示，這次災後復建工程不僅恢復原有通行功能，更為當地農業運輸提供穩定交通條件，面對極端氣候對基礎設施造成威脅，水利局持續推動防災強化，完善軟硬體設施，為原鄉居民打造更安全的居住及農業運輸環境。

高雄市水利局投入經費2092萬元修復梅山一號聯絡道。（讀者提供）

高雄市水利局投入經費2092萬元修復梅山一號聯絡道。（讀者提供）

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