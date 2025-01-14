桃園年貨大街1/14開幕 80個攤位湧進採買人潮

「2025桃園年貨大街」14日登場。（記者鄭淑婷攝）

2025/01/14 19:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2025桃園年貨大街」今（14日）登場至27日，現場80個攤位加上熱鬧的南門市場，讓民眾一次買好買滿，許多肉乾、飲品等攤位大方提供試吃試飲，首日就湧入採買人潮。

配合年貨大街活動，南華街部分道路將封街至28日，市長張善政表示，南門市場向來是市民採買年貨首選，今年特別在市場旁規劃為期2週的年貨大街，期盼未來每年都能舉辦，成為桃園最具代表性的年貨大街。

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開幕活動邀請主廚吳秉承示範「花開富貴蹄膀」，運用年貨大街採買的熟食蹄膀，就可以輕鬆完成一道年菜，他說，若是民眾沒有太多時間，稍加改造熟食食材，也可以是很好的年菜，像是熟食蹄膀以電鍋加熱後，滷汁再加入香油、烏醋等調味料後勾芡淋在蹄膀上頭，另以蔬菜切成花朵擺盤、撒上香菜，瞬間就是好看又美味的年菜。

南門市場有多達3、400個攤商，有不少隱藏版美食，南門市場自治會會長鄭秀美推薦甘蔗雞、肉乾等年節應景商品，她說，2023年舉辦的「桃園上好攤」市集美食選拔，文化街甘蔗烤雞曾獲得最強冠軍雞亞軍，老闆每天堅持現烤現做，另一個推薦的是南昌西街肉乾、肉條及肉紙，傳承一甲子，做為年節零食或伴手禮都很適合。

桃園年貨大街則有80個攤位，包括百貨、量販店業者，以及曾在去年首屆桃園脆皮燒肉節獲獎的店家，都受邀現場擺攤，展示各式年節應景商品，如有年節祈福等需求，桃園「大廟」景福宮也在現場提供服務。

經發局長張誠表示，年貨大街特別強調參展商品的食品安全，市府結合科技業者首次引入精敏1號核酸分析儀，對參展商品進行食安檢測。

另，配合年貨大街活動，南華街部分道路將封街至28日，南華街及南門公園規劃有機車臨停區供停車，文化街及南華街北向道路採單行管制、南海街開放車輛雙向通行，公車改在民族路口站上下車，桃園警分局於景福派出所設置前進指揮所，確保交通順暢及會場安全，並進行交安、識詐、婦幼安全等宣導。

採買民眾說，之前菜價高得嚇人，很多菜都買不下手，今年初開始慢慢回穩，年前的菜價有比較便宜，但肉類似乎漲幅比較大；攤商說，像是厚切豬肉乾有漲一些，但今年採單包裝減少重量、價格不變的方式販售，部分中藥材也隨著源頭短缺漲幅很大，尤其當歸漲很多，當季水果也是比往年貴。

桃園年貨大街現場80個攤位，加上熱鬧的南門市場，讓民眾一次買好買滿。（記者鄭淑婷攝）

主廚吳秉承（左）運用熟食蹄膀示範「花開富貴蹄膀」年菜，與市長張善政輕鬆完成一道年菜。（記者鄭淑婷攝）

桃園南門市場有不少隱藏版美食，自治會推薦年節應景商品，像是甘蔗雞及肉乾、肉條、肉紙等。（記者鄭淑婷攝）

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