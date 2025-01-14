桃機第3航廈北廊廳今年中啟用8登機門 第三跑道2030年完工

桃園國際機場第三航廈工程分三大階段，預計今年中旬啟用北登機廊廳，建築主體及南登機廊廳2027年試營運，第三跑道2030年啟用。（記者蔡昀容攝）

2025/01/14 18:31

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場第三航廈的工程進度，交通部次長林國顯表示，北登機廊廳（簡稱北廊廳）預計今年中旬啟用，提供8個大型登機門的服務量能，整體第三航廈2027年試營運；至於第三跑道工程，預計今年4至8月開始供民眾遷入安置住宅，2026年12月進入用地取得階段，2030年跑道完工。

交通部今（14日）舉辦新春記者會。關於桃園機場第三航廈工程進度，部長陳世凱報告，工程分成三個階段，第一階段是第三航廈北廊廳先完成，第二階段是第三航廈整體完工，最後則是第三跑道完工。

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常務次長林國顯說明，第三航廈北登機廊廳預計今年年中啟用，會提供8個大型登機門服務旅客。第三航廈北登機廊廳與第二航廈銜接，在第三航廈主體建築啟用之前，旅客要從第二航廈步行前往第三航廈北登機廊廳登機。

林國顯指出，整體的第三航廈（含主體建築及南登機廊廳），桃機以2027年試營運為目標努力中。

至於第三跑道，林國顯表示，民航局動用1634億元徵收1453公頃土地，但政府要求「先建後遷」，也就是先蓋好居民安置住宅並讓民眾遷入，才能開始徵收土地，因此民航局與桃園市政政府合作，蓋了1067戶安置住宅，預計今年4至8月間可以開始讓居民驗收入住，並蓋好自己的房子，2026年12月進入用地取得階段，目前仍以2030年完工為目標前進。

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳（見圖）預計今年中旬啟用。圖為去年8月北登機廊廳進度。（檔案照，記者蔡昀容攝）

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